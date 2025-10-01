하이테커-36KR코리아, 글로벌 AI 인재양성 및 산업 혁신 위해 전략적 MOU 체결

㈜하이테커는 아시아 최대 규모의 혁신기업 플랫폼이자 글로벌 스타트업·벤처 생태계의 대표 네트워크를 보유한 36KR코리아(중국 36Kr 그룹 한국 법인)와 글로벌 비즈니스 활성화 및 일자리 창출을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.협약식은 지난 26일(금) 하이테커 본사에서 진행됐으며, 양사는 이번 협약을 통해 하이테커의 AI 기술력과 교육·실증 경험을 바탕으로 중국, 일본, 동남아시아 등 양방향 글로벌 서비스 운영을 강화할 계획이다. 이를 위해 36KR코리아는 자사 본사 및 국가별 헤드쿼터와 연계해 현지 시장과의 접점을 확대하고 글로벌 교류를 촉진하는 역할을 맡는다.이번 협약을 통해 하이테커는 그동안 축적해온 AI 교육·연구·실증 사업 경험을 글로벌 무대로 확장할 계획이다. 특히 ▲제조·로봇·물류 등 실물 산업에 접목 가능한 AI 융합 모델 개발 ▲기업 맞춤형 AI 교육 프로그램 설계 ▲공동 연구개발(R&D) 및 사업화 추진을 통해, 산업 전반에서 활용 가능한 혁신 사례를 만들어 간다는 전략이다.하이테커는 이미 국내에서 AI 기반 인재양성 프로그램, 디지털 실증 프로젝트, 공공·민간 협력 사업을 다수 수행하며 경쟁력을 입증한 바 있다. 이번 협약을 통해 글로벌 네트워크와의 연계가 강화되면서, 국내 기업의 해외 진출 지원과 함께 AI 인재의 국제적 교류 또한 확대될 것으로 기대된다.36KR코리아는 중국 36Kr 그룹의 한국 법인으로, 스타트업 및 벤처 기업을 위한 글로벌 플랫폼을 운영하고 있다. 이번 협력을 통해 하이테커의 프로그램이 해외에서도 효율적으로 실행될 수 있도록 네트워크 및 교류 기반을 지원할 예정이다.하이테커 백성욱 대표는 “AI 기술은 더 이상 특정 산업에 국한되지 않고, 사회 전반에서 새로운 가치를 창출하는 핵심 동력이 되고 있다”며, “이번 협약을 계기로 하이테커는 AI 인재양성과 산업 혁신의 글로벌 표준 모델을 제시해 나갈 것”이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com