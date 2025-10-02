‘전용 59㎡' 분양가 상승으로 'e편한세상 서대전역 센트로' 주목

주택시장에서 전용 59㎡가 ‘국민평형’의 새 주인으로 자리매김하고 있다. 분양평가 전문회사 리얼하우스 조사(2025년 8월 25일 모집공고 기준)에 따르면, 올해 전국 민간 아파트 분양에서 전용 59㎡의 1순위 평균 경쟁률은 19.2대 1로, 전용 84㎡의 평균 5.5대 1보다 3배 이상 높았다.전용 59㎡는 이미 지난 2022년(경쟁률 9.0대 1)부터 전용 84㎡(5.9대 1)를 추월한 이후 4년째 우세를 이어가고 있으며, 그 격차는 점점 벌어지고 있다.업계에서는 치솟는 분양가로 인한 집값 부담이 상대적으로 가격 경쟁력이 우수한 소형 면적의 선호도를 높이고 있다고 평가한다.실제로 주택도시보증공사(HUG)의 ‘민간아파트 분양시장 동향 공표보고서’에 따르면 8월 말 기준 전국 민간아파트 분양가는 ㎡당 587만2000원, 3.3㎡(평) 기준 1941만2000원으로 전년 동월 대비 3.34% 올랐다.여기에 최근 기본형 건축비 인상(9월, +1.59%), 제로에너지 건축물 의무화, 층간소음 규제 강화 등 각종 건축 기준 상향, 산재 예방 규제 강화로 인한 안전비용 증가까지 더해지며 분양가 상승 압박은 이어지고 있다.이와 함께 1~2인 가구 증가라는 사회구조의 변화도 소형의 확대를 이끈다. 통계청에 따르면 지난해 전국 1인 가구 수는 804만4948가구로 전년(782만9000가구)보다 약 21만 가구 늘었다.한 업계 전문가는 “가구 구조가 점차 1~2인 중심으로 변화하며 소형에 대한 절대적 수요가 높아진 가운데, 높아진 집값 부담에 대출규제까지 강화되며 조금이라도 저렴한 소형을 찾는 수요까지 늘어나니 앞으로 위상은 더욱 높아질 수밖에 없다”고 말했다.이 가운데 DL건설이 대전광역시 중구 문화동 일원에서 소형 면적대를 품은 ‘e편한세상 서대전역 센트로’를 공급한다. ‘e편한세상 서대전역 센트로’는 지하 2층~지상 최고 29층, 8개동, 전용면적 39~84㎡ 총 749가구 규모로 조성되며, 이 중 495가구가 일반 분양된다.단지는 전용 59㎡ 기준 3억원대 후반부터 시작해 주변 대비 ‘착한 분양가’로 평가되며, 1차 계약금 500만원 정액제도 제공해 수요자 부담을 낮췄다또한 대전 최초로 DL건설의 라이프스타일 맞춤 플랫폼인 ‘C2 HOUSE’가 적용되어 수요자 라이프스타일에 따라 활용 가능하며, 소형 면적대에서도 면적 대비 넓은 공간감을 누릴 수 있다.각종 인프라가 밀집한 입지도 매력적이다. 단지는 KTX 서대전역을 도보로 이용 가능하며, 대전도시철도 1호선 서대전네거리역도 가깝다. 또한 대전도시철도 2호선 서대전역(트램)도 오는 2028년 말 개통 계획으로 완공 시 대전 최초의 트리플 역세권으로 거듭난다. 특히 KTX 서대전역은 충청권 광역철도도 추진중으로 충청권 내 접근성 확대를 통한 지역 위상 제고도 기대된다.동문초, 동산중·고 등 초중고를 도보로 이용 가능하고 학원시설도 풍부해 자녀 교육여건도 좋다. 주변으로 코스트코, 홈플러스, 롯데백화점, 충남대병원, 가톨릭대 성모병원, 베이스볼 드림파크 서대전공원, 보문산대공원, 유등천 등도 밀집해 있어 편리한 이용이 가능하다.미래가치를 높일 개발호재도 많다. 인근 문화동, 유천동, 태평동 재개발사업을 비롯해 서구 도마·변동재정비촉진지구까지 원도심 정비사업과 제2문화예술복합단지 조성 등이 활발히 진행 중으로 향후 주변 정비 및 인프라 확대를 통한 가치 상승이 예상된다.한편 e편한세상 서대전역 센트로 주택전시관은 대전광역시 서구 도시철도 용문역 6번 출구 인근에 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com