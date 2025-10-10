사진=구미 호반베르디움 엘리트시티 놀이터. 자료제공: 호반산업

맞벌이 부부가 빠르게 늘면서 멀리 가지 않아도 아파트 내에서 여가생활을 누릴 수 있는 다양한 시설이 마련된 아파트가 관심을 받고 있다. 단지 외부의 시설을 이용하기 보다 단지 내에 다양한 시설을 갖춘, 완성도 높은 단지의 필요성이 높아지고 있는 것이다. 이에 놀이시설은 물론 자녀의 교육과 관련한 시설까지 갖춘 단지가 앞으로도 눈길을 끌 것으로 보인다.경북 구미에서는 아이 키우기 좋은 분양전환 아파트 ‘구미 호반베르디움 엘리트시티’가 계약자를 모집하고 있다.단지는 차별화된 설계와 조경으로 국내 조경 실적 1위의 조경팀과 협업해 힐링 산책로, 꽃 정원 등을 마련했다. 단지에는 테마가 있는 다양한 놀이공간이 마련되며 모험 놀이터, 동화 속 장면이 떠오르는 감성자극 놀이터, 대나무 숲 놀이터, 단지 내 가족과 즐거운 시간을 보낼 수 있는 수(水) 공간 등이 조성됐다. 단지 자체가 하나의 힐링 공간이 되는 셈이다.또한 커뮤니티 시설에는 피트니스센터, 키즈 클럽, 작은 도서관, 실내 골프장, GX룸 등이 마련돼 있다. 피트니스센터에는 헬스 케어실과 혈압측정기, 안마 의자 등이 배치될 예정이고, 키즈클럽에는 카페테리아, 볼풀장 등이 운영되고 있어 아이와 부모가 함께 건강하고 즐거운 시간을 보낼 수 있다.이 단지는 남향 위주의 단지 배치와 판상형과 타워형을 조화롭게 배치해 수요층의 다양한 기호를 충족시킬 수 있다. 또한 전 가구 4Bay와 주부의 가사 동선을 고려해 주방가구를 배치했다. 다양한 수납공간도 제공된다. (타입별 상이)단지 인근에는 우항공원, 해마루공원이 위치해 있으며 단지 내 어린이집이과 인근 초등학교, 중학교(2026년 3월 개교예정)가 있어 교육 여건도 우수하다. 각종 학원가도 근거리에 있어 이용이 수월하다. 구미 일대의 산업단지도 빠르게 이동할 수 있어 직주근접 단지로도 각광받고 있다.단지는 지하 1층, 지상 12~25층, 18개동으로 구성돼 있으며, 시공은 호반산업이 맡았다.분양 등 관련 문의는 구미 호반베르디움 엘리트시티 단지 내 102호(구미시 산동읍 해마루공원로)에서 상담 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com