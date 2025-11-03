[자산관리 신상품]소득공백기 넘는 스마트한 연금 전략...미래에셋생명 개인형IRP 보증형실적배당보험

퇴직연금 운용의 새로운 기준이 ‘인공지능(AI) 자산관리’로 옮겨 가고 있다. 미래에셋증권은 로보어드바이저 알고리즘을 활용해 퇴직연금을 쉽고 효율적으로 관리할 수 있는 서비스를 제공하며 시장의 주목을 받고 있다. 2022년 9월 첫선을 보인 이 서비스는 2025년 9월 말 기준 7만2692계좌, 평가금액 4조4949억 원을 돌파하며 빠르게 성장했다.로보어드바이저는 ‘로봇(robot)’과 ‘조언자(advisor)’의 합성어로, 컴퓨터 알고리즘이 투자자의 성향과 금융 데이터를 분석해 맞춤형 포트폴리오를 자동으로 구성·운용하는 서비스다. 미래에셋증권의 로보어드바이저는 고객의 투자 성향을 진단한 뒤 그 결과에 따라 포트폴리오를 제안하고, 시장 변화에 맞춰 실시간으로 재조정해준다. 즉, 투자 전문가의 판단이 아닌 데이터 기반의 신호(signal)에 따라 개인별 맞춤 포트폴리오를 자동으로 제시하는 점이 강점이다.이 시스템은 코스콤 테스트베드 센터의 엄격한 심사를 통과한 검증된 알고리즘을 기반으로 한다. 글로벌 우량 자산에 분산투자하며, 시장 상황과 고객 특성을 조합해 최적의 자산배분안을 제시한다. 퇴직연금을 스스로 관리하기 어려운 고객, 복잡한 절차 없이 안정적인 글로벌 분산투자를 원하는 고객에게 특히 적합하다.가입 절차 역시 간단하다. 최소 가입금액은 1만 원, 미래에셋증권 퇴직연금 가입자는 별도 수수료 없이 무료로 포트폴리오 서비스를 이용할 수 있다. 모바일 애플리케이션 ‘M-STOCK’을 통해 가입 후 ‘내 계좌 맞춤설계’를 진행하면, 진단 결과에 따라 포트폴리오가 자동 제시되고, 승인 즉시 운용 지시가 실행된다.미래에셋증권의 로보어드바이저는 글로벌 자산 배분, 상품 선택, 변경 시점을 관리하는 3단계 모델(three model system)이 유기적으로 연결돼 있다. 포트폴리오 변경 신호가 감지되면 즉시 알림 메시지가 발송되며, 고객은 링크를 통해 새로운 포트폴리오를 확인하고 몇 번의 클릭만으로 손쉽게 반영할 수 있다. 이는 복잡한 투자 결정을 자동화하면서도 고객이 시장 변화에 빠르게 대응하도록 돕는 ‘하이브리드형 자산관리 구조’다.정효영 미래에셋증권 연금본부장은 “미래에셋증권의 로보어드바이저는 리스크 할당 방식의 자산 배분 모델을 채택해 장기적이고 안정적인 성과를 추구하는 퇴직연금 운용에 최적화돼 있다”며, “그동안 방치됐던 퇴직연금의 새로운 투자 대안으로 자리 잡을 것”이라고 말했다.