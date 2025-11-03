[자산관리 신상품]천연가스 가격 급변동을 투자 기회로...KB증권 인버스 2X 천연가스 ETN B

KB증권이 최근 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장된 천연가스 선물에 투자할 수 있는 신상품 ‘KB 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B’를 선보였다.현재 천연가스 시장은 세계 에너지 수급 불균형과 국제 유가 변동, 이상기후, 지정학적 리스크 등 복합적 요인으로 과거보다 훨씬 큰 단기 변동성을 보이고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁 이후 유럽의 에너지 공급망 불안, 북미의 겨울철 난방 수요, 아시아 지역의 액화천연가스(LNG) 수입 확대 등이 맞물리며 천연가스 가격은 하루에도 수차례 급등락하는 등 예측이 어려운 흐름을 이어가고 있다. 이에 따라 가격 변동을 기회로 삼으려는 투자자들의 수요가 꾸준히 확대되고 있다.이러한 시장 환경 속에서 출시된 이번 상품은 미국 NYMEX에 상장된 천연가스 선물의 일일 수익률을 -2배 추종하는 구조를 가지고 있다. 기초지수는 ‘Bloomberg Natural Gas Single 2X Inverse TR’로, 천연가스 가격이 하락할 경우 2배의 수익을 얻을 수 있지만 반대로 상승 시 손실도 2배로 확대되는 고위험·고수익 구조다.또한 이 상품은 환노출형(달러 환율 변동 반영) 구조를 채택했다. 이는 글로벌 원자재 자산에 투자할 때 환율 변화로 인한 추가적인 수익 또는 손실을 동시에 고려할 수 있도록 설계된 것으로, 투자자는 천연가스 가격과 환율 흐름을 모두 읽어내야 한다는 점에서 정교한 투자 전략이 요구되는 상품이다.상품의 연보수는 0.75%, 만기는 5년이며, 2030년 8월 26일까지 거래가 가능하다. 이번 상장은 기존 천연가스 상장지수채권(ETN)의 만기 도래로 상장 폐지가 예정된 상황에서 투자자들의 지속적인 수요를 충족하고, 원자재 시장의 변동성에 대응할 새로운 대안을 제시하기 위한 취지다.특히 이번 상품은 단기 하락 국면에서 수익을 추구할 수 있는 전략적 도구로 주목된다. 원자재 가격이 급격히 움직이는 최근 시장에서는 단순 매수 중심의 투자로 위험을 관리하기 어렵기 때문이다. 인버스형 상품은 가격 하락 구간에서도 적극적인 수익 기회를 제공하며, 투자 포트폴리오 다변화와 리스크 헤지 수단으로 기능한다.KB증권은 이번 상품을 통해 “글로벌 원자재 시장의 높은 변동성 속에서도 투자자들에게 안정적이고 유연한 투자 기회를 제공하겠다”고 밝혔다. 다만 금융투자 상품인 만큼 원금 손실 가능성과 발행사 신용 위험이 존재하므로, 투자 전 상품 구조와 위험요소를 충분히 이해해야 한다는 점을 강조했다.이번 상장은 단순한 신상품 출시를 넘어, 국내 투자자들에게 글로벌 원자재 시장 접근성을 높이는 새로운 선택지를 제시했다는 점에서 의미가 크다.