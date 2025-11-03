HD현대는 임직원 급여 1%를 모아 사회에 환원하는 나눔 문화를 통해 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다. 작은 정성이 모여 장애인·아동·유가족 등 우리 사회 곳곳에 희망과 변화를 전하는 따뜻한 동행을 이어가고 있다.

HD현대1%나눔재단 이사장인 권오갑 HD현대 회장과 임직원들이 지난 2월 27일 서울 암사동 대한사회복지회 ‘마스터피스제작소’ 사업장을 방문(사진)해 장애인 화가들을 만났다.

HD현대는 기업의 성장과 더불어 사회적 책임을 실천하는 ‘나눔 경영’으로 따뜻한 변화를 만들어 가고 있다. 임직원들의 급여 1%를 모아 사회에 환원하는 ‘HD현대1%나눔재단’은 ‘모두가 함께 더 나은 세상을 만든다’는 신념 아래 2011년 첫발을 내디뎠다. 국내 대기업 중 최초로 직원 급여 일부를 자발적으로 기부하는 방식으로 출범한 이 재단은, 2020년 HD현대 전 계열사 임직원으로 참여 범위를 넓히며 나눔의 외연을 확장했다.재단은 이웃과 사회문제 해결에 헌신한 시민영웅을 발굴·시상하는 ‘HD현대아너상’, 장애인 화가의 자립을 돕는 ‘마스터피스 제작소’, 아동·청소년의 성장과 정서 안정을 위한 ‘드림 플레이스’, 취약계층 초등학생을 위한 코딩 교육 ‘스마트마린 AI 교육지원사업’ 등을 운영하며 다양한 영역에서 실질적인 변화를 이끌고 있다.2023년 제정된 ‘HD현대아너상’은 사회문제 해결에 헌신한 숨은 주역을 찾아 사회적 가치를 확산시키기 위한 시상이다. 올해로 3회째를 맞은 이 상은 사회적 영향력, 헌신도, 지속성, 비전 등을 종합 평가해 개인·단체·1%나눔상 등 네 개 부문으로 나뉘어 시상하며, 총상금 3억 원이 수여된다. 지난해 대상은 20년간 장애아동 재활과 청년 발달장애인의 자립을 지원해 온 푸르메재단이 수상했다. HD현대는 이 상을 통해 ‘함께 사는 사회’의 의미를 확산시키고, 선한 행동이 존중받는 사회적 문화를 만들어 가고 있다.장애인 화가의 꿈을 응원하는 ‘마스터피스 제작소’도 HD현대1%나눔재단의 대표적인 사업이다. 재단은 지난해부터 해당 프로그램을 후원하며, 장애인에게 수준별 미술 교육과 전시 기회를 제공하고 있다. 지금까지 총 42명의 장애인 화가가 교육을 받았고, 세 차례의 전시회가 열렸다. 이를 통해 7명의 참여자가 정식 화가로서 새로운 인생을 시작했다. 권오갑 이사장을 비롯한 재단 임원진은 올해 2월 대한사회복지회 마스터피스제작소를 직접 방문해 화가들과 교류하고, 미술 교보재 제작에 참여하기도 했다. HD현대는 앞으로도 교육과 일자리 연계, 작품 판매 지원 등 장애 예술인의 자립을 돕는 실질적 지원을 확대할 계획이다.또한 HD현대는 글로벌 리더로서 사회적 책무를 다하기 위한 새로운 형태의 재단을 세웠다. 지난해 9월 설립된 ‘HD현대희망재단’은 조선소 중대재해 피해 유가족을 위한 국내 첫 장학재단이다. 권오갑 HD현대 명예회장이 사재를 출연해 제안하며 만들어진 이 재단에는 HD현대중공업, HD현대미포조선, HD현대삼호중공업 등 그룹 내 주요 조선 계열사도 함께 참여했다.HD현대희망재단은 조선업 특성상 발생할 수 있는 산업재해 피해자 가족의 생활 안정을 위해 장학금·생활비·의료비 지원과 법률 구조 사업을 운영하고 있다. 지난해 울산 HD현대중공업 영빈관에서 열린 ‘희망드림 지원금 전달식’에서는 피해 유가족 9가구에 생활지원금이 전달됐으며, 지난 2월에는 처음으로 유가족 자녀 3명에게 장학금이 수여됐다.