미래에셋생명은 ‘배려가 있는 따뜻한 자본주의’를 실천하며 소아암 환아 지원, 시각장애 아동 점자교구 제작, 환경보호 등 다양한 사회공헌 활동으로 나눔의 문화를 확산하고, 금융의 본질을 사회적 가치로 확장해 지속가능한 미래를 향한 따뜻한 동행을 이어가고 있다.

미래에셋생명, 13년 째 한국백혈병어린이재단 항균물품 지원하고 있다. 사진 미래에셋생명 제공

미래에셋생명이 전방위적인 사회공헌 활동을 이어가고 있다. ‘배려가 있는 따뜻한 자본주의의 실천’이라는 기업 철학 아래, 사회적 약자를 지원하고 환경, 금융, 교육 전 영역에서 지속 가능한 경영을 실천하며 진정성 있는 나눔을 확산하고 있다. 단순한 기부를 넘어 임직원이 직접 참여하는 봉사와 사회적 가치 창출에 나서며, 금융을 통해 더 나은 세상을 만들어 가는 생명보험사의 역할을 강화하고 있다.미래에셋생명은 지난 2013년부터 한국백혈병어린이재단과 함께 ‘호호상자 항균키트’를 제작·전달하며 소아암 어린이 환자들을 후원하고 있다. 올해로 13년째 이어진 이 활동은 면역력이 약한 아이들이 보다 위생적이고 안전한 환경에서 치료를 받을 수 있도록 돕는 대표적 사회공헌 프로그램이다. 올해에도 생명보험사회공헌위원회와 함께 800개의 호호상자를 제작해 전달했으며, 임직원 봉사단이 직접 제작에 참여해 따뜻한 온정을 더했다.이러한 아동과 청소년을 넘어 교육 사각지대에 놓인 시각장애 아동으로도 확산되고 있다. 미래에셋생명은 최근 ‘점자연습장 만들기’ 봉사 활동을 진행해 시각장애 아동의 학습을 지원했다. 임직원들이 직접 점자 교구 제작 키트를 수령해 2주간 완성한 약 100권의 점자연습장은 전국 맹학교와 시각장애인복지관에 전달됐다. 벨크로 방식으로 점자를 반복해 붙였다 떼며 학습할 수 있는 점자연습장은 일회성 교구보다 활용도가 높고, 시각장애 아동의 문해력 향상에도 긍정적인 영향을 주고 있다.무엇보다 미래에셋생명의 사회공헌은 단발적 캠페인이 아닌, 임직원 참여형·생활밀착형으로 구조화돼 있다. 임직원들은 수제 천연 비누와 북커버, 학용품 등을 직접 제작해 복지기관과 취약계층에 전달하고, 헌혈증 기부나 긴급치료비 지원 등에도 적극 참여한다. ‘기부가 곧 일상’이 되는 문화 속에서 구성원 한 사람 한 사람이 나눔의 실천자로 자리 잡고 있다.또한 미래에셋생명은 사회공헌의 범위를 환경·금융·지속가능경영으로 확장하고 있다. 지난 7월 발간된 ‘2024 지속가능경영보고서’에서는 ESG(환경·사회·지배구조) 활동과 성과를 공개하며 투명경영과 이해관계자와의 소통 의지를 밝혔다. 보고서에는 환경경영 거버넌스 구축, ESG 투자 확대, 임직원 대상 환경 교육 등 구체적 실천 방안이 담겼다. 또한 2019년부터 꾸준히 이어온 한강 숲 가꾸기 활동을 통해 생물 다양성 보호에도 힘쓰고 있다.사회적 책임 측면에서는 금융 소비자 보호와 포용금융 실현을 중점 과제로 삼고 있다. 대표 프로그램인 ‘1사1교 금융 교육’은 초중고교생을 대상으로 올바른 금융 습관을 길러주는 실천형 교육으로 자리 잡았으며, 독거노인을 위한 이동치과 서비스, 소상공인을 위한 마케팅 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 계층 맞춤형 프로그램을 전개하고 있다. 또한 임직원의 급여 일부를 모아 기부하는 ‘사랑합니다’ 캠페인을 통해 기부 문화를 생활화하며, 소비자와 사회의 신뢰를 쌓고 있다.