KB국민은행, `즐겁게 공부하는 `KB라스쿨` 졸업식 및 입학식. 사진 KB국민은행 제공

KB국민은행은 ‘세상을 바꾸는 금융’이라는 미션 아래, 금융의 본질을 사회적 가치로 확장하며 따뜻한 변화를 만들어 가고 있다. 그룹 차원의 사회공헌 핵심 영역인 ‘돌봄’과 ‘상생’을 중심으로 청소년, 소상공인, 취약계층을 아우르는 다양한 프로그램을 운영하며 ‘국민의 은행’으로서 책임을 다하고 있다.그중 KB국민은행의 대표 사회공헌 브랜드인 ‘KB 드림 웨이브(Dream Wave) 2030’은 학습, 진로, 인프라 등 세 가지 축을 중심으로 미래 세대의 성장을 돕는 프로그램이다. ‘KB라스쿨(La School)’은 교육 격차 해소와 우수 인재 양성을 위해 고등학생을 대상으로 실시간 강의, 대학생 멘토링, 비교과 특강 등을 지원하며, 인공지능(AI) 기반 학습 플랫폼을 도입해 맞춤형 교육 콘텐츠를 제공하고 있다. ‘KB인재양성’ 프로그램은 학업 및 예체능 분야에서 꿈을 키우는 청소년을 발굴해 2016년 이후 4500여 명에게 장학금을 전달했다. 더불어 ‘잇츠 유어 라이프(IT’s Your Life)’ 프로젝트를 통해 대학생 대상 정보기술(IT) 전문 인력을 양성하고, KB굿잡 취업박람회와 연계해 실무와 취업을 지원하는 통합형 성장 생태계를 구축했다.또한 국내 경제의 근간인 소상공인과 중소기업을 지원하기 위해 KB국민은행은 일회성 후원이 아닌 지속 가능한 상생금융 모델을 운영하고 있다. ‘KB소상공인 응원프로젝트’를 통해 비대면 대출 고객에게 보증료와 이자를 지원하며, 총 11만여 명에게 116억 원 규모의 금융 부담 완화 혜택을 제공했다.개인사업자 전용 상품인 ‘KB사장님+적금’과 ‘KB사장님 파킹통장’을 출시해 자금 운용 효율성과 금리 혜택을 높였으며, 전국 13개 ‘KB소호컨설팅센터’를 중심으로 경영, 마케팅, 세무 컨설팅 등 5만6000건 이상의 비금융 지원을 제공했다. 올해는 수도권 및 지방에 3곳을 추가 개설할 계획이다.이 밖에도 소상공인시장진흥공단과 협력해 ‘소상공인 원스톱 컨설팅센터’를 인천·의정부 지역에 시범 운영하며 정책자금 대출과 경영 컨설팅을 한번에 제공하는 시스템을 마련했다.KB국민은행은 생애 주기별 ‘돌봄’ 프로그램을 통해 사회적 약자의 자립과 성장을 지원하고 있다. ‘KB드림홈’ 사업을 통해 자립준비청년 주거시설을 개보수하고, 생활가전과 가구를 교체해 쾌적한 환경을 조성했다. 향후 대전, 전주, 광주 등 전국 5곳으로 확대할 계획이다. 아울러 KB국민은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 통해 환경보호와 지역 상생을 동시에 실천하고 있다. ‘KB 그린 웨이브(Green Wave)’ 캠페인을 통해 종이통장 감축, 에너지 절약, 일회용품 줄이기 등의 활동으로 절감된 비용을 기부하고, ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금에 참여해 취약계층 지원에 힘썼다.기후변화 대응에도 적극 나서고 있다. 본점 옥상과 서울숲에 도시양봉장을 조성한 ‘K-비(Bee) 프로젝트’는 꿀벌 생태계 복원과 지역 나눔을 동시에 실현하는 상징적 활동으로, 수확한 꿀은 저소득층 가정에 기부된다. 또한 경남 남해와 사천 일대에 2027년까지 총 3만㎡ 규모의 ‘KB바다숲’을 조성해 해양 생태계 복원과 탄소중립 실현에 기여하고 있다.