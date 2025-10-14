▲ 한국도로공사 공급 예정인 채비 신모델 충전기

급속 충전 인프라 운영 사업자(CPO) 기업 채비(주)(대표 최영훈, 구. 대영채비)가 한국도로공사가 발주한 2025년 ‘고속도로 휴게소 전기차 충전 인프라 구축사업’에 선정됐다고 14일 밝혔다.이번 사업은 한국도로공사의 중장기 계획(2030년까지 고속도로 휴게소 전기차 충전 인프라 3,543기 운영)의 일환으로, 고속도로 휴게소 내 전기차 충전기를 확충해 장거리 이동 시 충전 불편을 해소하고, 안정적이고 편리한 충전 환경을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.한국도로공사 고속도로 전기차 충전소 구축사업의 실제 낙찰 사용요율은 2022년부터 2024년까지 3년간 20% 후반대로 형성되었으나, 채비는 올해 입찰에서 합리적으로 산정한 7.9%의 사용요율을 제시하며 최종 선정됐다.채비는 이 프로젝트에서 전국 27개 고속도로 휴게소에 △300kW급 초급속 충전기 42면 △200kW NACS 호환형 급속 충전기 89면 △100kW 멀티형 충전기 11면 등 총 138면의 급속 충전기를 구축하고 향후 10년간 운영·관리를 수행하게 된다. 이번에 공급할 신모델 충전기는 편의성, 내구성, 안정성이 한층 강화되었고, 차량별 충전 규격과 이용 패턴 등 다양한 고객 요구를 충족하기 위한 맞춤형으로 구성되어 모든 이용자가 불편 없이 충전할 수 있도록 고려한 것이 특징이다.현재 채비는 국내 약 1만 면 규모의 급속 충전시설을 운영·관리 중이며, 환경부 공공 물량의 약 60%를 납품하는 등 국내 급속 충전 시장에서 가장 높은 공급 점유율을 기록하고 있다. 이번 사업을 통해 전국 고속도로 휴게소 70% 이상을 커버하는 초급속 충전망을 구축하여 전기차 대중화 시대를 선도한다는 전략이다.이와 함께 채비는 정부와 완성차 업계의 적극적인 보급 정책으로 올해 8월 말 기준 국내 전기차 누적 등록 대수가 80만 대를 돌파하는 등 자동차 시장의 친환경 전환이 가속화되는 상황에서, 전기차 수요에 부응하는 핵심 인프라 기업으로 주목받고 있다. 지난 2년간 전기차 수요의 성장세 둔화(케이즘)에도 불구하고 약 4천 면의 급속 충전시설을 구축했고, 2024년에는 국내 신규 급속 충전기 중 32%를 제조·설치(직영 22% 포함)하는 등 급속 충전 인프라 확대에 기여했다.최영훈 대표는 "전략적 거점인 고속도로 휴게소 충전소를 전국 단위로 확장하여 급속 충전 인프라 확충에 기여하고 선도적 입지를 더욱 공고히 할 계획"이라며, "국내 자동차 시장의 친환경 전환 속도가 빨라지는 만큼 더 많은 전기차 이용자들이 안심하고 장거리 이동을 할 수 있도록 고품질의 충전 환경과 양질의 서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.한편, 채비는 2025년 환경부 전기자동차 급속·완속충전시설 보조사업 사업수행기관으로 8 년 연속 선정되어 공공 인프라 확대에 중추적 역할을 하고 있다. 지난 4 월에는 서울시의 전기버스 급속충전시설 보급 및 설치관리 사업자로 선정됐다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com