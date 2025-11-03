해방촌에 빠진 2030…‘제2의 성수’로 떠오르나

해방촌 상권의 매출 추세는 코로나 이전인 2019년부터 올해까지 7년 연속 뚜렷한 상승세를 보이고 있다. 2030 여성과 외국인의 적극적인 유입 덕에 ‘제2의 성수’로 떠오를 조짐이다

서울 후암동 해방촌 일대 루프탑 모습. 사진=한국경제

서울 용산의 대표 로컬 상권 해방촌 상권의 성장이 심상치 않다. 한때 조용한 주택가로만 인식되던 이곳은 최근 몇 년 사이 젊은 세대의 발길이 끊이질 않고 있다. 남산 자락의 낡은 건물에는 카페와 브런치 레스토랑, 빈티지 편집숍이 들어섰고, 주말이면 좁은 골목마다 웨이팅 줄이 늘어선다. 저녁이면 와인바와 펍이 불빛을 밝히며, 낮과 밤의 분위기는 완전히 달라진다. 서울 도심의 힙 플레이스로 각광받으며 ‘제2의 성수’라는 수식어가 아깝지 않은 해방촌을 핀다의 인공지능(AI) 상권 분석 플랫폼 ‘오픈업’의 데이터로 분석해보았다.해방촌 상권의 매출 추세는 코로나19 이전인 2019년부터 올해까지 7년 연속 뚜렷한 우상향 곡선을 그리고 있다. 특히 코로나19가 극심하던 시기에도 성장세가 둔화됐을 뿐 오히려 매출 증가세를 보였고, 앤데믹 이후인 2022년부터는 매출 규모가 급격히 커지며 거침없는 증가세를 보이고 있다. 해방촌 상권의 올해 1~8월 매출 규모는 약 510억 원으로 전년 대비 7.3% 늘어났고, 결제 건수(4.6%)와 건당 결제액(2.6%)도 함께 상승하며 삼박자 성장을 이뤘다.특히 가장 큰 비중을 차지하는 외식업과 소매 업종의 성장세가 두드러지며 해방촌 골목 상권의 부흥을 이끌고 있다. 전체 매출액의 66%를 차지하는 외식업은 전년 동기 대비 두 자릿수 증가율(15.6%)을 기록했고, 24%를 차지하는 소매 업종도 같은 기간 두 자릿수 증가율(10.2%)을 나타냈다. 음식점과 카페, 소규모 리테일숍이 밀집한 골목들이 활기를 찾으며, 상승세를 견인한 것이다. 여기에 서비스(52.2%) 업종도 매출이 큰 폭으로 오르며 경험 소비를 중시하는 소비자를 많이 유인한 것으로 나타났다.반면 교육(-50.1%)과 의료(-20.5%) 매출은 큰 폭으로 감소했다. 해방촌 상권이 ‘생활형 상권’보다는 ‘체험형·감성형 상권’으로 완전히 재편됐다는 뜻으로, 이는 ‘맛과 경험’을 중시하는 젊은 소비자들의 취향 소비 전환이 반영된 결과로 해석된다.연령대별·성별 매출 비중을 보면, 해방촌의 ‘핵심 고객’은 단연 2030세대 여성이다. 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 감성적인 공간을 공유하고, 일상 속 ‘소비의 즐거움’을 만들어내며 핵심 상권의 키를 쥔 2030 여성 비중(38.4%)은 5명 중 2명꼴로 나타나며 ‘큰손’으로 자리매김한 것으로 나타났다. 2030 전체 소비자로 넓히면 64.2%로 3분의 2에 달하는 비중을 보이고 있다. ‘힙한 상권’의 바로미터로 여겨지는 2030세대의 비중이 이 정도로 높은 곳은 서울 핵심 상권 중에선 홍대와 성수를 제외하고 찾아보기 힘든 수치다.연령대별·성별 매출 증감률을 보면 남성(2.4%)보다 여성(9.9%)의 소비 성장 폭이 훨씬 크게 나타난다. 여기에 50대 여성(14.4%)과 60대 이상 여성(27.8%)의 매출 증가율은 20대 여성을 상회하며 세대 간 경계도 조금씩 허물어지는 양상이 나타난다. 이는 해방촌이 가족 단위보다는 개인 중심 소비, 특히 여성 1~2인 방문 패턴이 강한 상권으로 변모하고 있는 것으로 분석된다.요일별 매출 데이터를 보면 해방촌은 단순한 ‘동네 골목’에서 벗어나 ‘찾아오는 상권’으로 진화했다. 토요일 매출은 전년 대비 14.7%, 일요일은 16.8% 증가했고, 주중 대비 주말 매출 비중이 뚜렷하게 높아지며, 주말에 찾아오는 상권이라는 점을 알 수 있다. 공휴일 매출도 15.4% 늘어나며, 관광객과 외부 방문객 중심의 소비가 늘고 있다.내지인과 유동인구가 많은 지역에서 나타나는 새벽~아침 시간대 매출 비중은 낮고, 낮과 저녁 시간대 매출 비중이 높다는 점도 이를 뒷받침한다. 아침 시간대 매출은 급감한 반면 나머지 시간대 매출은 급증하고 있다는 점에서도 해방촌 상권은 외부 방문객을 타깃으로 한다는 사실을 알 수 있다.소비자 거주지별 데이터를 봐도 이러한 해방촌 상권의 특성이 나타난다. 해방촌 상권이 위치한 용산구 소비자 비중은 23%에 불과하다. 여기서 눈길을 끄는 것은 외국인 결제다. 구 단위 규모로 살펴보면 외국인보다 결제 규모가 큰 곳은 서울 용산구를 제외하고는 전무하다. 게다가 결제액도 전년 대비 무려 44.6% 급증하며 외국인 방문객의 발길이 끊임없이 이어지고 있음을 확인할 수 있었다.특히 이들 중 3개월 이상 연속 결제한 장기 체류 외국인의 비중은 절반(49.4%)에 달했다. 해방촌 상권의 지리적 특성상 미국인(24%)의 비중이 가장 높고, 프랑스, 영국, 리투아니아, 독일 등 유럽인의 방문 비중이 높게 나타나는 것도 특징이다.전국적인 내수 부진의 흐름 속에서도 해방촌 상권은 나 홀로 질주를 이어가고 있었다. 해방촌의 진화는 단순히 매출의 증가로만 설명되지 않는다. 오래된 골목의 분위기, 작은 상점이 이어지는 거리, 그리고 건물 리모델링을 통한 ‘로컬 리노베이션’이 만들어내는 특유의 감성이 상권 경쟁력으로 작용한 것으로 보인다. 불황 속에도 잘나가는 상권의 특성을 이해하고 객관적인 데이터를 통해 정확한 의사결정을 할 필요가 있다.