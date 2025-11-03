수요 억제냐 민간 공급 확대냐…서울시, 정부와 엇박자

부동산 시장 안정을 둘러싸고 정부와 서울시가 엇박자를 내고 있다. 정부가 수요를 억제하면서 공공 주도로 공급을 늘리는 방식을 병행하는 방향이라면, 서울시는 재건축·재개발 활성화에 방점을 찍고 있다.

지난 10월 15일 서울 한 부동산 중개업소에서 정부의 '주택시장 안정화 대책' 방송이 나오고 있다. 서울 25개 자치구 전체와 경기도 12개 지역이 조정대상지역과 투기과열지구로 묶여 규제지역으로 추가됐다. 사진=연합뉴스

오세훈 서울시장이 지난 10월 13일 재건축 정비계획 변경안이 통과된 서울 강남구 대치동 은마아파트를 찾아 주민 간담회를 하고 있다. 사진=한국경제

서울 아파트값 오름세가 심상치 않다. 한국부동산원 주간 통계 기준 서울의 아파트 매매 가격은 올해 들어 단 한번도 하락하지 않았다. 이유는 다양하다. 먼저 공사 원가 자체가 올랐다. 코로나19와 러시아·우크라이나 전쟁 등을 거치며 원자재 가격이 상승했고, 레고랜드 사태 이후 프로젝트파이낸싱(PF) 시장이 위축되며 금융 비용도 치솟았다. 인건비와 각종 안전관리 비용 등도 눈에 띄게 증가하고 있다. 이런 이유로 지난 몇 년간 아파트 공급은 제대로 이뤄지지 않았다.‘공급 부족’ 우려 확산은 포모(FOMO: 소외 공포감) 심리를 일으키고 있다. 서울 집값이 계속 우상향할 것이라는 데 베팅하는 수요자들이 늘고 있다는 것이다. 공급은 제한적인데 수요가 점점 늘면서 가격이 뛰고 있는 형국이다. 그런데 부동산 시장 안정을 위한 ‘해법’을 두고 정부와 서울시가 이견을 보이고 있다. 정부가 수요를 억제하면서 공공 주도로 공급을 늘리는 방식을 병행하고 있다면, 서울시는 재건축·재개발 활성화에 초점을 맞추고 있다. 두 기관의 정책 경쟁을 환영하는 목소리도 있지만, 오히려 시장 혼선을 키우고 있다는 비판적 시각도 적지 않다.이재명 정부는 출범 이후 두 차례 부동산 대책을 내놨다. 지난 6월 첫 번째로 내놓은 ‘6·27 대책’은 수요 억제 대책이었다. 수도권과 규제지역 내 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한했다. 1주택자의 추가 주택 구입 목적 주담대나 갭투자 목적 대출(소유권 이전 조건부 전세대출)은 아예 금지했다. 생애 최초 주택 구입 목적 주담대나 정책금융대출 문턱도 높였다. 또한 6개월 내 전입 의무를 부과해 실거주 목적의 주담대만 허용하기로 했다. 시장에선 ‘역대급 대출 규제’란 평가가 나왔다.6·27 대책이 나온 이후 서울 아파트값은 5주 연속 상승 폭이 줄었다. 그러나 ‘마이너스’로 전환하진 않았다. 레버리지를 일으키기 매우 어려워졌지만 근본적인 공급 부족 우려가 해소되진 않아서다. 정부가 추가로 내놓을 공급 대책을 보고 주택 구입 유무를 결정하겠다는 관망세가 퍼졌다. 정부의 주택 공급 확대 방안(9·7 대책)은 지난 9월 7일 발표됐다. 2030년까지 수도권에서 총 135만 가구를 공급(착공)하겠다는 청사진을 내놨다. 최근 3년간 공급 실적의 1.7배 수준인 목표를 세웠다.방법론에 관심이 쏠렸다. 정부는 한국토지주택공사(LH) 등 공공의 역할을 확대하겠다는 구상을 밝혔다. LH는 그동안 택지를 조성한 뒤, 이를 민간에 매각해 왔다. 민간 건설사가 이 땅을 분양받아 주택을 공급하는 구조다. 하지만 LH가 앞으로 토지를 매각하지 않고, 직접 시행까지 한다는 게 9·7 대책의 핵심이다. 민간이 키를 쥘 경우, 불황기에 공급을 지연하거나 중단하는 사례가 많아 수급 변동성이 커진다는 게 정부의 판단이다. LH가 전면에 나서면 공급 속도를 높이고 물량을 늘릴 수 있다는 구상이다.주택을 지을 수 있는 도심 곳곳 빈땅을 최대한 확보하겠다는 내용도 담겼다. 노후 공공임대 재건축, 노후 공공청사 복합개발, 미사용 학교용지 등 활용 등이 대표적이다. 재건축·재개발 등 정비사업 활성화 관련 대책 중에선 공공 도심복합사업 시즌2 시행과 1기 신도시 등 정비사업 개선이 비중있게 다뤄졌다. 민간 재건축·재개발 관련 내용이 아예 없었던 건 아니다. 절차 간소화, 초기 사업비 지원 확대, 분쟁 조정, 용적률 특례 확대 등을 통해 2030년까지 수도권에서 23만4000가구의 착공을 지원하겠다고 강조했다.그러나 9·7 대책이 발표된 이후 부동산 시장 불안이 더 커지는 현상이 나타났다. 서울 아파트값은 상승 폭이 다시 커지고, 거래가 늘었다. 원인은 크게 세 가지로 분석됐다. 먼저 공급 불안 심리를 누그러뜨릴 카드가 부족했다는 평가가 나온다. 정부가 번지수를 잘못 짚었다는 비판도 제기됐다. 최근 서울 집값 상승의 진원지는 강남권과 ‘한강벨트’ 등 선호 지역이다. 하지만 9·7 대책은 비교적 선호도가 낮은 수도권 외곽이나 공공 물량에 집중돼 있다.정부가 제시한 목표의 현실 가능성에 대한 의문도 적지 않았다. LH가 지속적으로 주택사업을 직접 시행할 수 있을 만큼 재무 여건을 갖췄는지가 대표적이다. LH는 토지 판매 수익으로 임대주택 운영 손실을 메우는 교차 보전 방식을 채택하고 있는데, 지난해 말 기준 부채 규모가 이미 160조 원에 육박하기 때문이다. 공공도심복합사업 시즌2를 도입하겠다고 했지만, 시즌1도 아직 성과가 부진하다. 2021년 첫선을 보였지만 시공사 선정을 마친 구역은 46곳 중 2곳뿐이다. 1기 신도시 재건축도 사업성과 이주 대책 등 문제로 삐걱거리고 있다.사실 주택 수요자의 불안감을 키운 건 9·7 대책 보도자료 마지막 부분에 있는 구절이었다. 정부는 국토교통부 장관이 지역에 상관 없이 토지거래허가구역을 지정할 수 있도록 제도를 개선하겠다고 밝혔다. 기존엔 정부가 주도하는 개발사업이거나 여러 지역에 걸쳐 있는 구역에 대해서만 국토부 장관이 토지거래허가구역을 지정할 수 있었다. 시장에선 이 조치를 두고 “현재 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구에만 적용돼 있는 토지거래허가구역을 성동, 마포 등으로 확산하기 위한 사전 조치”라고 해석했다. 규제가 확대되기 전에 빨리 한강벨트 지역에 집을 마련하자는 ‘막차 수요’가 9·7 대책 이후 확산하고 있다는 평가가 나온다.결국 정부는 9·7 대책을 내놓은 지 한 달여 만에 10·15 대책을 내놨다. 강력한 수요 억제가 핵심이다. 서울 25개 자치구뿐 아니라 경기 12개 지역(과천, 광명, 의왕, 하남, 수원 영통·장안·팔달, 성남 분당·수정·중원, 안양 동안, 용인 수지)에 토지거래허가구역과 조정대상지역, 투기과열지구 등 ‘3중 규제’를 가했다. 대출 제한, 다주택자 취득세 중과, 청약 재당첨 제한 10년, 재건축·재개발 조합원 지위 양도 제한, 실거주 의무 부과 등 모든 영역에서 강력한 규제가 적용된다. 대출 문턱도 훨씬 높아졌다. 25억 원 초과 주택의 대출 한도는 2억 원으로 낮아졌다. 정부는 보유세와 거래세 조정 등 ‘세제 개편’ 카드도 만지작거리고 있다.이런 정부의 부동산 대책에 대해 연일 비판의 목소리를 내고 있는 정치인이 있다. 오세훈 서울시장이다. 서울에선 주택 공급의 80% 이상을 민간에서 떠맡고 있다. 이런 현실을 감안할 때 재건축·재개발 활성화 등 민간 주도의 공급 대책을 펴는 게 옳다는 게 오 시장의 판단이다. 서울시는 자체적인 부동산 대책들을 연이어 발표하며 정부와 각을 세웠다. ‘신속통합기획 시즌2’가 대표적이다. 신속통합기획은 2021년 서울시가 도입한 정책이다. 그동안 절차 간소화와 사업성 상향 등의 조치를 통해 인허가 첫 관문이라 불리는 ‘정비구역 지정’ 물량을 늘리는 데 주력했다.구역 지정 이후 조합 설립, 사업시행인가, 관리처분인가 등 ‘뒷단’에 걸리는 시간을 당기는 게 신속통합기획 시즌2의 핵심이다. 예컨대 환경영향평가 초안 검토회의를 폐지하고, 경미한 정비계획 변경 처리 권한은 구청장에게 위임해 서울시와 자치구의 중복 검토를 없애기로 했다. 정비사업 기간이 평균 18.5년에서 12년으로 대폭 줄인다는 게 서울시 목표다. 서울시는 2031년까지 총 31만 가구를 착공하겠다는 목표를 제시했다. 이 가운데 약 20만 가구를 수요자 선호도가 높은 한강벨트에서 공급한다는 구상이다.민간에선 서울시 대책이 방향성은 잘 잡았다는 평가가 나온다. 하지만 과연 서울시가 세운 목표를 달성할 수 있겠느냐에 대해선 회의적 시각도 적지 않다. 재건축·재개발 사업이 지연되는 데는 여러 가지 이유가 있다. 인허가 지연은 그중 하나의 원인이라는 지적이다. 한 정비 업계 관계자는 “공사비 상승, 공공기여 논란 등으로 인한 사업성 저하가 가장 큰 문제”라며 “상가, 분담금, 설계 등을 둘러싸고 조합 내분이 벌어져 사업이 장기간 표류하는 경우도 많다”고 말했다. 서울시가 인허가 절차를 간소화한다는 건 환영할 만한 일이지만, 정비사업 전체를 살펴봤을 땐 서울시가 역량을 발휘할 수 있는 공간 자체가 넓지 않다는 얘기다.서울시는 비(非) 아파트 시장을 복원하기 위해 등록 민간임대주택 활성화 방안도 내놨다. 오피스텔 접도(붙어 있는 도로 면적) 요건 완화, 서울주택진흥기금을 활용한 금융 지원 확대 등을 제시했다. 하지만 정작 중요한 문제들은 모조리 “정부에 건의하겠다”는 태도를 보이며, 서울시가 가진 권한의 한계를 드러냈다. 서울시는 임대사업자에 대한 대출 규제 완화, 종합부동산세와 양도소득세 등 세제 혜택 정상화, 보증보험 가입 기준 완화 등이 필요하다고 봤다. 모두 정부가 갖고 있는 권한이다. 실제로 서울시가 발표한 자체 대책들에 대해 시장에선 특별히 반응하지 않는 모양새가 펼쳐지고 있다.국토부와 금융위 등 정부와 서울시가 주택 시장 안정을 위해 머리를 맞대는 게 가장 좋은 그림이다. 하지만 이재명 대통령과 오 시장의 철학 차이가 있는 만큼, 두 기관이 협조 관계를 구축하기는 쉽지 않을 것이란 관측이 적지 않다. 김윤덕 국토부 장관이 취임사를 통해 재건축·재개발 활성화를 언급했지만, 앞에 ‘공공성을 고려한’이란 단서 조항을 붙인 게 상징적인 장면이다. 정부는 오히려 정비사업 규제를 확 풀어줄 경우, 재건축·재개발 규제 완화란 호재 때문에 강남권 등의 아파트값 단기적으로 급등하는 부작용을 우려하는 것으로 알려졌다.정부와 서울시의 ‘엇박자’ 속에 시장참여자들의 혼란이 더 커질 수 있다는 우려도 나온다. 예컨대 오세훈 시장은 신속통합기획 시즌2를 발표하는 자리에서 “토지거래허가구역을 추가로 지정할 계획은 없다”고 말했다. 하지만 이 발언이 나온 다음 달 정부는 서울 25개 자치구와 경기 12개 지역을 모두 토지거래허가구역으로 묶어 버렸다. 한 부동산 업계 관계자는 “내년에 지방선거도 예정된 만큼 부동산 정책을 두고 여야가 선명성 경쟁을 벌일 가능성이 크다”며 “양측이 서로 다른 얘기를 할수록 수요자들은 ‘지금 당장 누구 말을 들어야 하느냐’는 혼란이 커질 것”이라고 말했다.