하나은행 패밀리오피스센터. 사진=이승재 기자

하나은행 패밀리오피스센터는 100억 원 이상 금융자산을 보유한 초고액자산가 가문에 대한 전담 관리를 위한 조직으로, 2022년 11월 출범했다. 단순한 금융 상품 컨설팅을 넘어 세무, 투자, 상속·증여, 신탁 등을 활용해 가문별로 다양하고 복잡한 니즈에 대해 종합적인 솔루션을 제공하고 있다. 이를 통해 가문과 함께하는 파트너로서 자리매김 중이다.하나은행 패밀리오피스센터가 가진 가장 큰 강점은 다양한 분야의 전문가들로부터 자산 운용부터 이전까지 철저하게 개인에게 맞춘 종합적인 컨설팅을 받을 수 있다는 점이다. 세무사 출신인 센터장을 필두로, 센터 내에는 투자 포트폴리오 설계 및 운용 전문가, 대형 회계법인 출신의 회계사, 상장지수펀드(ETF)·펀드·기업분석 및 가상자산 연계 투자전략 전문가가 핵심 멤버로 포진해 있다.여기에 하나더넥스트본부 내 상속·증여 전담 세무 전문가 11명과 부동산 투자자문 전문가 6명, 신탁 전문 변호사 3명의 직접 지원과 더 나아가 하나금융그룹 전문가까지 총 60명에 이르는 최정예 전문가를 통해 손님은 자산관리의 거의 모든 영역에서 원스톱 솔루션을 제공받을 수 있다.현재 패밀리오피스센터가 전담하는 손님은 126가문. 모두 100억 원 이상의 금융자산을 보유한 초고액자산가다. 전통적인 기업 오너 가문부터 스타트업 창업 후 매각을 통해 새로운 부를 일군 신흥 부유층까지 빠르게 확장 중이다. 손님이 가진 정기예금, 채권 등의 기본적인 금융 상품 거래 외에도 글로벌 투자, 절세 전략, 부동산·신탁 설계까지 다층적인 니즈를 적극적으로 대응해, 초고액자산가의 자산에 대한 안정적인 운용과 체계적인 승계를 위해 최적화된 방안을 제시한다.하나은행은 차세대 손님의 성장과 고도화된 금융 니즈 충족을 위한 하나은행만의 프리미엄 미니 MBA 과정으로 ‘패밀리오피스 리더스’를 론칭해, 손님의 큰 호응을 얻고 있다. 이 프로그램은 하나금융그룹 계열사 내 전문가로 구성된 강사들의 ‘상속·증여 및 절세 전략’, ‘글로벌 주식·채권 전망’, ‘비상장주식 투자 전략’, ‘가상자산·블록체인 이해’, ‘부동산 시장 전망’ 등 전문적인 강의와 미술품, 주얼리, 시계 등 대체투자 시장 교육으로 구성돼 있다.무엇보다 하나은행의 대규모 딜링룸인 ‘하나 인피니티 서울(Hana Infinity Seoul)’을 직접 탐방해 경험해볼 수 있다는 점도 타 금융의 연수 프로그램과 차별화되는 요소다. 또한 20~40대 젊은 자산가와 차세대 경영인으로 성장할 미래 리더의 네트워킹을 적극 지원하는 점도 참여자들의 큰 호응을 부르는 한 요소가 되고 있다. 클럽원(Club1) PB센터에서 진행했던 1기 과정이 지난 6월부터 석 달간 성황리에 마무리된 후, 추가 개강 요청으로 9월부터는 클럽원 도곡 PB센터에서 2기 과정을 진행하고 있다. 향후 지방으로도 패밀리오피스 리더스 프로그램을 확장해 갈 예정이다.패밀리오피스 손님을 위해 클럽원에 마련한 전용 공간도 색다른 경험을 제공한다. ‘하나더넥스트 패밀리오피스(HANA THE NEXT Family Office)’에 마련한 아트 갤러리, 살롱다트, 다이닝 라운지 등 프라이빗한 공간을 통해 손님은 단순한 금융 상담 공간을 넘어서는 예술과 문화가 어우러진 차별화된 경험을 체험할 수 있다. 많은 손님들이 이곳에서 ‘가족처럼 대접받는다’는 만족감을 표현하며, 은행 이상의 가치를 체감하는 중이다.앞으로 패밀리오피스센터는 자산관리에서 안주하지 않고 가문 전체의 생애 여정을 책임지는 방향으로 진화할 예정이다. ‘패밀리오피스 리더스’의 전국적인 확대와 자녀 세대를 위한 전용 프로그램 마련, 글로벌 투자 및 세무·법률 자문 등으로 솔루션을 확대해 가고 있다.특히 최근 투자이민, 글로벌 자산 배분, 해외 법인 설립 등 국경을 넘는 컨설팅 수요가 빠르게 증가하는 트렌드에 발맞춰 빅4 회계법인, 글로벌 파트너들과 연계해 국제조세, 외환 관리, 해외 부동산 투자까지 커버 가능한 포괄적인 컨설팅을 제공하고 있다. 이를 통해 손님은 국내 자산관리의 한계를 넘어서는 최적화된 크로스보더 솔루션을 경험할 수 있다.하나은행 패밀리오피스센터는 앞으로도 특화된 솔루션과 자녀 세대에 대한 교육, 네트워킹 지원을 통해 가문의 지속 가능한 성장과 생애 주기에 맞는 솔루션을 만들어 가며, 신뢰할 수 있는 대한민국 대표 패밀리오피스로 성장할 계획이다.