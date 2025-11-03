우리은행은 ‘함께 성장하는 금융, 더 따뜻한 세상’을 그룹 비전으로 삼고 ESG 경영을 실천하며, 취약계층 지원·디지털 교육·문화예술 후원 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 금융의 선한 영향력을 확산하고 있다.

정진완 우리은행 은행장과 이훈규 아이들과미래재단 이사장이 2월 20일 우리은행 본점에서 열린 '우리 꿈.꾸.당' 2기 발대식에서 선발된 청소년들과 기념촬영을 하고 있다. 사진 우리은행 제공

우리은행의 사회공헌 지출은 매년 꾸준히 확대되고 있다. 2020년 1409억 원에서 2024년에는 2325억 원으로 늘며 5년 만에 약 65% 성장했다. 단순한 기부를 넘어 지역사회가 자생적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하기 위해 취약계층 복지, 디지털 격차 해소, 문화예술 후원 등 다층적인 프로그램을 운영 중이다.우선, 우리은행의 대표적인 사회공헌 프로그램인 ‘WOORI 어르신 IT 행복배움터’는 노년층의 디지털 소외 해소를 위한 교육 공간을 복지시설 내에 조성해 2024년까지 총 11개소를 완공했다. 또한 경제적 어려움을 겪는 청소년을 지원하는 ‘우리 꿈꾸당’ 멘토링 사업은 지난해 100명, 올해 50명에게 장학금과 교육비를 지원하며 자립의 사다리를 놓고 있다.1995년부터 이어온 ‘우리은행 미술대회(우리아트콘)’는 어린이·청소년 미술 인재 육성의 장으로, 현재까지 8200여 명이 참여했다. 지역사회와 함께하는 봉사 문화도 활발하다. 임직원과 가족이 함께 참여하는 연간 봉사 활동 시간은 7000시간을 넘어섰고, 소아암 어린이 지원사업을 통해 지난해 770명에게 치료비와 돌봄을 지원했다. 또한 2004년 개관한 ‘은행사박물관 리노베이션 프로젝트’는 문화유산 보존과 체험 콘텐츠를 결합한 공공문화 확산 사업으로, 올해 11월 재개관을 앞두고 있다.그룹사 차원의 전방위적인 사회공헌 프로그램도 다양하다. 우리금융그룹은 소상공인을 지원하기 위해 전 계열사를 동원, ‘우리동네 선한가게’ 종합 지원에 적극 나서고 있다. 코로나19 이후 어려움을 겪은 소상공인 중 일상 속 나눔을 실천하는 점포를 ‘선한가게’로 선정해 간판 교체, 위생 개선, 인테리어 리뉴얼 등 환경 개선은 물론, 금융 컨설팅, 금리 우대, 온라인 홍보까지 패키지로 지원한다. 현재 전국 300개 가게가 참여 중이며, 우리금융은 이들을 지역의 ‘착한 소비 거점’으로 육성하고 있다.또 하나의 상징적 프로젝트는 ‘우리루키(Look&Hear)’다. 이 사업은 저소득층 아동과 청소년의 시각·청각장애 치료를 지원해 새로운 세상과 연결해주는 토털 케어 프로그램이다. 연 400명(시각장애 200명·청각장애 200명)의 수술과 재활을 지원하고, 이후에는 정서·문화 프로그램을 연계해 사회 복귀를 돕는다.‘우리원더패밀리’는 청소년 미혼 한부모의 자립을 지원하는 우리금융의 대표 복지사업이다. 여성가족부, 천주교 서울대교구와 협약을 맺고 시작된 이 사업은 만 22세 이하 미혼 한부모에게 월 50만 원의 생활비와 심리 상담, 의료비, 취업 지원, 보험 등 맞춤형 지원을 제공한다.그룹 관계자는 “우리금융의 사회공헌은 선한 영향이 연결되는 구조를 만드는 일”이라며 “모든 사업의 중심에는 사람과 존중, 그리고 지속 가능한 변화가 있다”고 말했다.