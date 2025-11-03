[2025 사회공헌 우수 기업]KT, AI의 빛과 그림자…‘디지털 포 굿’으로 길 밝히다

KT는 ‘기술은 선(善)을 위해 쓰여야 한다’는 원칙 아래, 교육·의료·법조계와 손잡고 ‘디지털 포 굿(Digital for Good)’ 프로젝트를 통해 청소년의 디지털 과몰입과 딥페이크 피해를 예방하며 건강한 디지털 문화를 만들어가고 있다

인공지능(AI) 시대가 본격화하면서 ‘기술의 빛’과 함께 ‘그림자’도 깊어지고 있다. 생성형 AI를 악용한 딥페이크 범죄가 급증하고, 청소년들의 스마트폰 과몰입이 사회적 문제로 부상하는 등 부작용이 현실화되고 있다. 경찰청 국가수사본부에 따르면 지난해 8월부터 7개월간 진행된 딥페이크 성착취물 단속에서 검거된 963명 중 10대가 669명(약 70%)에 달했다. 또 여성가족부의 ‘2025년 청소년 미디어 이용습관 진단조사’ 결과, 인터넷·스마트폰 과다 사용으로 일상생활에 지장을 받는 고위험군 청소년은 전체의 17.3%인 21만 명을 넘었다.이처럼 디지털 부작용이 청소년층에 집중되자, 정부와 기업이 손잡고 사회적 안전망 구축에 나서고 있다. KT는 ‘기술은 선(善)을 위해 쓰여야 한다’는 철학 아래, 2022년부터 ‘디지털 포 굿(Digital for Good)’ 프로젝트를 추진하며 건강한 디지털 생태계 조성에 앞장서고 있다. 교육계, 의료계, 법조계 등 20여 개 전문기관 및 기업과 협력해 디지털 시민 교육, 부작용 예방 기술 개발, 피해자 심리 치료, 법·제도 개선 등 다방면의 사회공헌 활동을 전개 중이다.KT는 지난해부터 프로젝트의 중심축을 ‘교육 분야’로 확장했다. 이화여대 미래교육연구소와 함께 초중등학생용 디지털 시민교육 커리큘럼 3종을 공동 제작해 전국 초중학교에서 보급했다. 올해 상반기까지 약 11만 명의 학생이 참여했으며, 올바른 미디어 사용 습관과 디지털 윤리의식을 주제로 한 체험형 수업이 큰 호응을 얻었다. 이 교육 프로그램은 교육부 인성교육 인증(제2023-006호)을 획득하며 공신력을 인정받았다. 단순한 ‘디지털 사용법’이 아니라, 기술과 윤리의 균형을 강조한 점이 높은 평가를 받았다.세브란스병원과 협력해 운영 중인 ‘디지털 디톡스 캠프’는 KT의 대표적 디지털 과몰입 예방 프로그램이다. 중학생을 대상으로 ‘스마트폰 없이 하루를 보내며 디지털과 일상의 균형을 체험하자’는 취지로 기획됐다. 2023년 여름 연세대에서 첫 캠프를 시작으로, 올해 2월 동계 캠프, 7월 대구교육청과의 하계 캠프까지 잇달아 개최됐다. 참가 학생들은 미디어 사용 패턴을 점검하고, 아날로그적 체험을 통해 자기 조절력을 키우는 시간을 가졌다. 교사, 학부모, 의료 전문가의 상담 프로그램이 함께 구성돼 ‘회복 중심’ 교육으로 자리 잡았다.청소년층에 이어 대학생들도 ‘디지털 포 굿’의 주체로 참여하고 있다. 지난해 7월 출범한 KT 대학생 IT서포터즈(KIT)는 도서산간 지역 중학생을 대상으로 AI 역량 강화와 윤리 교육을 병행하는 봉사단체다. 올해 3기 봉사단은 충남 도내 8개 중학교에서 약 450명의 학생들에게 코딩 및 AI 윤리 수업을 진행했다.KT 관계자는 “AI는 사회를 혁신시키는 동력이지만 동시에 인간의 책임과 감시가 필요한 기술”이라며 “KT는 ‘기술을 선하게 쓰는 기업’으로서 청소년과 사회가 함께 성장할 수 있는 AI 생태계를 만들어 갈 것”이라고 말했다.