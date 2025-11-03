VIP 손님들의 관심이 많은 지역을 부동산투자자문센터 내 전문가들이 동행해 투어하는 모습. 사진=하나은행

부동산은 자산가들의 총자산의 50% 이상의 비중을 차지하는 주요 재산이자 투자 자산이다. 하나은행은 부동산투자문센터 내 주거용 부동산, 상업용 부동산, 임대 컨설팅, 부동산 자산관리 분야의 석·박사급 전문가를 통해 부동산과 관련된 다양한 솔루션을 제공 중이다.최근 부동산 시장은 정보기술(IT)과 결합한 프롭테크(prop-tech) 산업의 급속한 발전 속에서 빠른 시장 변화와 정보 과잉 시대로 접어들게 됐다. 이에 따라 시장의 트렌드를 적시에 읽어낼 수 있는 인사이트와 정보의 옥석을 가릴 수 있는 명확한 판단력이 점차 중요해지고 있다. 특히 자산의 규모가 매우 크고, 관련 경험은 제한적일 수밖에 없는 부동산 자산의 특성으로 인해 손님은 다양한 문제에 직면하거나 많은 고민을 하게 될 가능성이 높다. 이때 찾을 수 있는 솔루션 중 하나가 바로 하나은행 부동산투자자문센터다.하나은행의 부동산투자자문센터는 손님이 가진 부동산에 대한 고민에 대해 시의성 높은 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 상업용 부동산을 대상으로 하는 ‘투자자문 서비스’뿐만 아니라, 주거용 부동산 시장 동향, 정책 분석 및 투자에 대한 컨설팅, 밸류에디드(value-added) 전략 도출을 통한 개발 타당성 분석과 부동산 포트폴리오를 점검해주는 ‘올케어 솔루션’, 그리고 부동산 관리 운영의 어려움을 해결해주는 ‘관리신탁 서비스’에 이르기까지 다양한 서비스를 제공한다. 특히 ‘관리신탁 서비스’는 다른 곳과 차별화되는 대표적인 솔루션이다. 이는 보유하고 있는 부동산을 하나은행에 신탁 계약을 통해 맡기면 은행이 자산관리 전문 업체와 함께 임대차 관리부터 시설 관리까지 위탁 부동산 전체를 관리·운영해주는 서비스다. 금융권에서 하나은행만이 유일하게 20년이 넘도록 운영하고 있는 손님 지향형 서비스다.다양한 부동산을 다수 보유한 프라이빗뱅킹(PB) 손님들에게는 ‘올케어 솔루션’을 추천한다. 부동산을 하나의 독립된 자산군으로 보고, 보유한 부동산의 포트폴리오를 분석하고, 제휴된 인공지능(AI) 설계 전문 플랫폼과의 협업을 통해 유휴 부동산에 대한 개발계획 수립, 타당성 분석 등의 서비스를 제공한다. 시장에서 ‘올케어 솔루션’은 금융권 부동산 서비스의 질을 한 단계 높였다는 평가를 받고 있다.부동산 투자 가치 평가 및 투자 타당성 분석을 통해 상업용 부동산 매입·매각 프로세스 전반을 케어하는 ‘부동산 투자자문 서비스’는 국내뿐만 아니라, 해외 현지 부동산 전문 업체와의 제휴를 통해 미국, 일본, 싱가포르 등 글로벌 부동산 투자자문까지 서비스를 확대해 제공하고 있다. 또한 하나은행의 해외 네트워크와 연계해 해외 투자 및 외환, 현지 대출까지 해외 부동산 투자에 대한 전반적인 솔루션을 제공, 손님들의 다양한 투자 니즈에 적극 대응 중이다.올해로 10회 차를 맞은 ‘부동산 투어(投:語) 세미나’도 빼놓을 수 없다. 용산 국제업무지구, 한남동, 성수동, 연트럴파크·경의선숲길 등 PB 손님들의 관심이 많은 지역을 센터 내 전문가들이 동행하며 지역 분석 및 전망, 투자 포인트를 설명하는 체험형 투자자문 서비스다. 특히 투어 신청 시작 후 30분 만에 접수가 마감될 정도로 인기 높은 프로그램으로, 그만큼 하나은행의 차별화된 대표적인 부동산 자문 서비스로 정평이 나 있다.부동산투자자문센터는 언론 기고, 인터뷰, 강연 등 대외 활동 또한 매우 활발하게 진행하고 있다. 기업 임직원을 대상으로 하는 세미나, 컨설팅은 특히 2030세대 직원들에게 인기가 높아 매년 고정적으로 강의를 요청하는 기업이 있을 정도다.이처럼 하나은행 부동산투자자문센터는 손님 중심의 다양한 서비스와 활동을 통해 국내 금융권의 부동산 서비스를 이끄는 동시에 PB의 든든한 지원군으로서 차별화되고 있다.