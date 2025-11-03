[자산관리 신상품]AI·테크 혁신 수혜주에 집중 투자...한국투자증권, 한국투자 Goldman Sachs 미국 테크 펀드

인공지능(AI) 확산과 디지털 인프라 투자가 글로벌 증시의 핵심 성장 축으로 부상하면서 기술주 중심의 투자 전략이 다시 주목받고 있다. 한국투자증권은 글로벌 운용 명가 골드만삭스(Goldman Sachs) 자산운용과 협력해 ‘한국투자 Goldman Sachs 미국 테크 펀드’를 지난 8월 25일부터 단독 판매한다.이 펀드는 AI, 반도체, 클라우드, 핀테크, 사이버보안 등 혁신 기술 산업 전반에 투자하는 공모형 해외주식형 펀드로, 장기 성장성이 높은 미국 기술주에 자산의 60% 이상을 배분한다. 하위 운용은 약 1000억 달러(약 140조 원)의 자산을 운용하는 골드만삭스 자산운용 펀더멘털 주식팀(Fundamental Equity Team)이 맡는다.‘한국투자 Goldman Sachs 미국 테크 펀드’는 반도체 및 하드웨어, 디지털 혁신, 클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 핀테크, 온라인 소비 등 6대 핵심 테마를 중심으로 약 30~40개 종목으로 포트폴리오를 구성한다.AI 반도체 수요 확대, 글로벌 정보기술(IT) 지출 증가, 디지털 전환 가속화 등 산업별 성장 동력에 맞춰 비중을 유연하게 조정하며, 성숙한 대형 기술주와 고성장 혁신 기업을 함께 담는 균형형 전략을 구사한다.운용을 담당하는 골드만삭스 펀더멘털 주식팀은 기업 실적, 기술 경쟁력, 산업 구조 변화 등 기본적 가치(fundamental)를 중점적으로 분석해 장기 수익을 추구한다. 단기 테마나 모멘텀보다 지속 가능한 성장력과 밸류에이션 안정성을 중시하며, 시장 사이클에 따라 종목을 세분화해 대응한다.AI 산업의 성숙 단계가 하드웨어에서 소프트웨어로 확산되는 과정에서 반도체, 클라우드, 보안 등 구조적 수혜 업종을 중심으로 한 포트폴리오 전략이 장기 성과를 견인할 것으로 기대된다.이 펀드는 원화(KRW)와 달러(USD) 중 선택해 투자할 수 있다. 원화 투자자의 경우 환헤지형, 비헤지형을 선택할 수 있어, 환율 변동 리스크를 조정하거나 달러 강세 수익을 노리는 등 투자 성향에 맞는 전략 운용이 가능하다.가입은 한국투자증권 영업점과 온라인 채널을 통해 가능하며, 일반 공모펀드 기준 최소 가입금액이 적용된다. 한국투자증권 관계자는 “이번 펀드는 골드만삭스의 글로벌 리서치 역량과 한국투자증권의 상품 기획력이 결합된 대표 협업 사례”라며 “AI, 반도체, 클라우드 등 기술 산업의 장기 성장세를 선도할 전략적 투자처가 될 것”이라고 말했다.