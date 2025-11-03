자산관리와 아트의 결합...토털 아트 금융 서비스

서울 중구 을지로에 위치한 복합문화공간 ‘H.art1’. 사진=하나은행

하나아트뱅크 개방형 수장고 전시 전경. 사진=하나은행

코로나19 이후 국내 미술 시장은 온라인을 기반으로 활성화되는 동시에, 20~30대가 빠르게 진입하며 미술품 시장의 기존 소비자였던 50~60대와는 다른 새로운 소비층을 형성했다. 이런 흐름 속에서 기존 금융자산 증식에 한정되지 않는 새로운 가치투자 자산으로 미술품 투자가 급부상했다.이에 지난 2023년 하나은행은 자산관리와 아트를 결합하고, 금융의 경계를 넘어 자산가부터 MZ(밀레니얼+Z) 세대까지 아우르는 맞춤형 아트 서비스를 구현하겠다는 구상을 내놓았다. 미술품에도 자산 포트폴리오의 역할을 부여하고, 이를 위해 타행 대비 선제적인 아트 금융 서비스를 구축하려는 취지다. 이렇게 해서 출범한 것이 ‘하나아트뱅크’다.하나아트뱅크 서비스는 아트 콘텐츠 제공, 아트어드바이저리, 수장고 서비스, 아트 파이낸스 등 네 가지로 구분된다.아트 콘텐츠는 미술에 관심이 많은 손님들을 위한 커뮤니티인 ‘하나아트클럽 멤버십’을 통해 운영되고 있다. 회원 수는 2025년 기준으로 약 1300명에 달하며, 유명 작가 또는 전문가를 초빙해 개최하는 아트 세미나, 유명 전시에 초청하는 갤러리 투어, 해외 아트바젤 및 아트도쿄 투어, 미술품 투자·정보 제공 등 다양한 콘텐츠를 상시적으로 제공한다.아트어드바이저리는 미술 관련 선도기업과의 업무제휴를 통해 미술품 매입·매도 자문과 가치 평가, 감정, 미술품 포트폴리오 구성을 제안해주는 서비스로, 손님이 보유한 미술품의 상태를 점검하고 보관·관리하는 방법에 대해 자문을 제공한다.수장고 서비스는 하나은행의 복합문화공간 ‘하트원’의 전문 수장고 시설을 이용해 고액자산가(HNW) 손님의 미술품을 보관하고 관리해주는 서비스로 2023년 3월부터 시행했다.또한 아트 파이낸스의 일환으로 하나은행은 미술품을 거래할 때 안전하고 신뢰할 수 있는 방식을 유도하고자 ‘미술품 처분 신탁’을 2023년 3월 출시했다. 미술품 자체가 신탁의 대상이 되는 상품으로, 손님의 신탁 목적에 맞게 은행이 미술품을 보관·관리, 운용, 처분해준다.이처럼 하나아트뱅크 서비스는 각 카테고리가 유기적으로 연계되어 토털 아트 서비스를 제공한다. 하나아트클럽 멤버십 회원들을 대상으로 아트페어, 전시에 초청해 예술 경험을 제공하고, 작품을 구매하길 원할 경우 안전하고 신뢰성 있는 미술품 신탁을 통해 판매자와 손님을 연결한다. 또 손님이 보유한 작품을 수장고에 보관·관리해주고, 미술품 매입·매도를 원한다면 자문까지 제공한다.하나은행은 하나아트뱅크 서비스를 통해 국내 아트 산업 활성화를 위한 금융 기반을 제공할 계획으로, 손님들이 미술품을 향유할 수 있는 공간을 제공하는 동시에, 신인 작가를 지원하는 사업에도 기여할 예정이다.