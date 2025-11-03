국내 최초 프라이빗뱅킹 도입… 30년 역사 ‘PB 전문 은행’으로 우뚝

2005년 하나 골드클럽(Gold Club) 출범식 모습

하나은행은 전문적인 자문 서비스를 위한 상속증여센터를 지난 2011년 설립했다.

올해 프라이빗뱅킹(PB) 비즈니스 도입 30주년을 맞이한 자산관리 명가(名家) 하나은행은 오랜 시간 축적된 노하우와 풍부한 경험, 차별화된 상품·서비스로 손님에게 신뢰받는 최고의 금융 파트너로서 자리매김하고 있다.하나은행은 1995년 글로벌 전략 컨설팅 회사인 맥킨지로부터 컨설팅을 통해 국내 최초로 PB 비즈니스 모델을 도입했다. PB 비즈니스 도입 첫해에 PB 채널 6개, 12명의 전문 인력으로 시작한 하나은행은 현재 총 207개의 PB 채널, 308명의 PB 인력을 보유하며 국내 최대 규모의 PB 서비스 전문 은행으로 자산관리 시장을 선도하고 있다.PB 비즈니스 모델 도입 당시에는 국내 금융권에서 다소 생소했던 고액자산가 전용 자산관리 서비스를 자산 규모 1억 원 이상의 손님을 대상으로 시작했다. 이후 대한민국 자산관리 시장의 높은 성장세와 함께 PB의 수요가 급증했고 하나은행의 PB는 시장의 리더로 급부상했다. 초기에는 6개 PB 채널에서 시작했지만 도곡, 여의도 등 서울의 주요 지역으로 PB센터를 점차 확대해 나갔다. 특히 종합자산관리 개념을 최초로 도입해 부동산, 세무, 상속 상담 등을 통합한 종합 컨설팅 서비스를 제공하기 시작했다. 2017년에는 국내 최초로 삼성동에 초고액자산가를 위한 특화 채널인 클럽원(Club1) PB센터를 오픈해 다시 한번 시장의 주목을 받았다.2022년에는 ‘하나 패밀리오피스’ 서비스와 ‘하나아트뱅크’ 서비스를 출범해, 다양해지는 손님의 복합 니즈에 대응하기 위한 자산관리 서비스의 다변화를 시도했다. 2024년에는 뉴시니어 계층의 은퇴 설계와 상속 니즈에 대응하기 위해 ‘하나더넥스트’ 브랜드를 출범하고, 손님들이 하나은행 자산관리에 대한 만족도를 더욱 높일 수 있도록 했다.하나은행 자산관리의 경쟁력은 글로벌 금융 전문지인 유로머니(Euromoney) 선정 ‘대한민국 최우수 PB은행’ 총 18회 수상, 더 뱅커(The Banker·PWM) 선정 ‘대한민국 최우수 PB은행’ 총 12회 수상, 글로벌 파이낸스(Global Finance) 선정 ‘글로벌 최우수 혁신 PB은행’ 10년 연속 수상 등의 성과를 통해 해외에서도 꾸준히 인정받고 있다.하나은행은 국내 최대 규모인 300여 명의 PB가 손님들에게 보다 나은 서비스를 제공할 수 있도록 국내외 금융시장 동향 및 상품 연수를 매월 시행하고 있다. 나아가 PB가 손님 생애 전반의 동반자가 될 수 있도록 문화, 시사, 교양, 예술 등 비재무적 요소를 포함한 연수도 지속적으로 시행 중이다.또한 한국금융연수원, 삼프로TV 등 외부 기관들과의 위탁 및 제휴를 통해 PB들에게 다양한 연수 기회를 제공 중이다. 이 밖에도 서울대 경영대학에서 주관하는 자산관리 고급 연수 과정 참여를 통해 하나은행 PB들에게 전문적인 지식과 시장에 대한 심도 있는 인사이트를 가질 수 있는 기반을 제공하고 있다.하나은행은 연금 전문 PB, 상속·신탁 전문 PB와 같은 분야별 주특기 개발 프로그램을 시행 중이다. 이에 따라 분야별 전문 PB들을 체계적으로 육성하고 있으며, 종합자산관리 전문가를 발굴하기 위해 개인금융, 기업금융, 외환, IB, 글로벌 등 다양한 분야의 인재들을 사전에 선발해 관리하는 ‘예비PB 인력 풀(pool) 제도’를 운영해 업계 최고의 자산관리 전문 인력을 체계적으로 육성하고 있다.최근 자산관리 서비스 시장 내 경쟁이 날로 심화되는 분위기 속에서 하나은행은 지속 가능한 PB 비즈니스를 위해 많은 고민을 하고 있다. 이러한 고민 속에서 하나은행은 PB 본업의 기반 경쟁력을 강화하고 과감한 혁신을 도입하는 동시에, 새로운 시장 선점을 통해 시장 선도자의 입지를 지속적으로 지킬 준비를 하고 있다.하나은행 PB는 단순한 거래, 단기적인 수익 중심의 손님 자산관리를 뛰어넘는 차별화된 전문가의 역할을 다하고자 한다. 이를 위해 유언대용신탁을 활용한 안정적인 자산 이전과 승계, 라이프스타일에 따른 현실적인 노후 케어, 개인의 가치관에 따른 기부에 이르기까지 생애 주기에 따른 포괄적인 종합 컨설팅을 제공하고 있다.2025년에는 유언대용신탁에 특화된 리빙 PB를 초고액자산가를 위한 하나은행 특화 채널인 클럽원 3곳에 각각 배치해, 상속과 관련한 가족 간 분쟁 예방, 상속세 절감 플랜, 사회환원에 이르는 초고액자산가의 복합적인 니즈에 신속히 대응하는 등 자산관리 시장에서 새로운 도전을 지속하고 있다.하나은행은 2017년 초고액자산가 전용 PB센터로 삼성동에 클럽원 1호점을 오픈한 후, 2021년에는 클럽원 한남(2호점)을, 올해 7월에는 클럽원 도곡(3호점)을 오픈해 고액자산가를 위한 차별화된 서비스 채널을 확장해 가고 있다.클럽원은 하나은행과 하나증권이 결합해 초고액자산가를 위한 맞춤형 종합 서비스를 제공하는 채널이다. 본점의 패밀리오피스팀과 세무, 법률 등 각 분야별 전문가로 구성된 전문가가 세무, 법률, 부동산, 글로벌 자산 배분, 자산 이전, 가업승계, 사회공헌까지 원솔루션 지원을 하고 있다. 또한 하나은행, 하나증권, 하나자산운용, 하나벤처스, 하나금융연구소 등 금융그룹 관계사들과의 유기적인 협업을 통해 맞춤형 IB, 리츠는 물론 글로벌 금융네트워크를 활용한 해외 투자까지 다양한 자산 포트폴리오를 제공한다. 빠른 시일 내에 하나은행은 현재 3개인 클럽원 지점을 압구정, 반포 지역까지 확장할 계획이다.하나은행이 30년의 세월 동안 자산관리 서비스 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있는 이유는 바로 최신 트렌드를 두려움 없이 적극적으로 수용하고 있기 때문이다.대표적인 사례로 젊은 세대를 중심으로 비대면·디지털 자산관리에 대한 선호도가 지속적으로 높아지고 있는 추세에 대응해, 하나은행은 디지털 거래를 선호하는 VIP 손님을 위해 2022년 ‘디지털PB 서비스’를 시행해 현재까지 운영 중이다. 또 2023년에는 인공지능(AI) 자산관리 플랫폼인 ‘아이웰스’ 서비스를 오픈해 모바일을 활용한 비대면 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 또한 최근 급격히 발달하고 있는 생성형 AI 기술을 적용해 기존에 제공 중인 디지털 자산관리 서비스를 대폭 개선할 예정이다.이외에도 예·적금, 주식, 채권 등의 금융 상품만을 권유하고 관리하는 전통적인 자산관리 영역에서 벗어나, 금융 상품 외 자산에도 투자할 수 있는 상품 개발을 꾸준히 추진하고 있다. 2025년에는 국내 주요 금 거래 업체인 ‘한국금거래소디지털에셋’과의 제휴를 통해 금융권 최초로 금 처분 신탁인 ‘하나골드신탁(처분)’을 선보였으며 이후 운용까지 가능한 ‘하나골드신탁(운용)’을 추가해 자산관리 서비스 시장에 새로운 패러다임을 제시했다. 향후에도 하나은행은 끊임 없는 트렌드와 시장 흐름에 대한 분석을 통해 조각투자 같은 대체자산에 대한 투자처 발굴, 공모펀드 상품 라인업 확대 등 새로운 PB 비즈니스를 강화할 예정이다.