밤이 길어지는 계절, 깊어 가는 가을과 어울리는 신상 위스키.

기원 증류소 사진 제공

롯게칠성음료 사진 제공

캄파리코리아 사진 제공

2025 지난 9월 세계 최고 권위의 주류 품평 대회 중 하나인 ‘국제 와인&스피릿 대회(IWSC) 2025’에서 세계 위스키 부문(스카치·아이리시·버번 제외) 대상을 수상하며 전 세계를 깜짝 놀라게 한 기원 위스키에서 한정판 에디션을 출시한다. 매년 각기 다른 블렌딩과 숙성 방식으로 선보이는 ‘기원 호랑이 스트랭스 2025’가 그 주인공. 올해의 콘셉트는 ‘고삐 풀린 호랑이’로 진한 캐러멜의 달콤함과 셰리 캐스크 숙성에서 비롯한 농축된 건포도와 자두, 꿀과 후추 등의 풍미가 조화롭게 어울렸다. 마무리를 책임지는 건, 기원 위스키 특유의 맛있게 매운맛. 물을 타서 도수를 낮추는 과정을 생략한 캐스크 스트랭스 위스키답게 알코올 함유량은 54.3%로 잔을 채운 위스키에 상온의 물 한두 방울을 떨어뜨려 마시면 더욱 풍부한 향을 만끽할 수 있다.오원(吾園) 장승업의 그림을 감상하며 위스키를 기울이는 가을밤, 고단한 하루를 마무리하기에 이만큼 낭만적인 경험이 또 있을까. 글렌고인은 간송미술관과 함께 ‘글렌고인 코리아 에디션’을 선보인다. 영화 <취화선>으로 잘 알려진 조선 후기의 대표 화가 장승업이 필묵으로 기러기를 그린 화조화 <노저래안(蘆渚來雁)>을 제품 라벨과 케이스에 적용한 특별한 제품이다. 참고로 글렌 고인은 스코틀랜드의 고유어인 게일어로 ‘기러기의 계곡’이라는 뜻. 퍼스트필 올로로소 셰리 캐스크에서 17년간 숙성해 라즈베리와 서양배 같은 과실 향이 일품이다. 258병 한정 수량으로 판매한다.글렌그란트가 셰리 캐스크 추가 숙성으로 완성한 ‘글렌그란트 12년 셰리 캐스크’를 선보인다. 글렌그란트가 캐스크 피니시 제품을 출시하는 것은 이번이 처음이다. 최소 12년 이상 버번 캐스크에서 숙성한 위스키 원액을 퍼스트필 올로로소 셰리 캐스크에서 약 7개월간 추가 숙성했는데, 우아한 맛으로 대표되는 글렌그란트 고유의 풍미에 진한 과일 풍미가 더해졌다. 12년 위스키에서 기대할 수 있는 것 이상의 ‘복잡성’이다. 목뒤로 넘길 때 전해지는 약간의 스파이시한 맛도 매력. 쌀쌀한 날씨와 어울릴 만한 풍미다. 한국을 비롯해 일본과 중국, 대만 등 동아시아 지역에만 판매한다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com