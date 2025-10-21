‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’ 22일 무순위 청약

평균 27.35대 1, 최고 40.1대 1의 1순위 청약 경쟁률을 기록했던 HDC현대산업개발의 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’가 이달 22일(수) 무순위 청약을 진행한다.이번 무순위 청약 대상 물량은 전용면적 84㎡A 타입 3가구, 전용면적 144㎡A 타입 4가구 등 단 7가구다. 22일(수) 무순위 청약 접수를 거쳐, 27일(월) 당첨자를 발표한다. 서류 접수는 28일(화), 계약은 29일(수)에 진행된다. 무순위 청약은 만 19세 이상 국내 거주 무주택세대구성원이라면 누구나 청약통장 가입 여부, 거주 지역 등에 관계없이 청약할 수 있다.주택도시보증공사(HUG)가 발표한 자료와 부동산 시장 전문가들의 분석에 따르면, 공사비 인상, 원자재 가격 상승, 공급 불안정 등이 복합적으로 작용하며 신규 아파트의 분양가는 앞으로도 지속적인 상승세를 보일 전망이다. 이미 수도권과 지방 일부 핵심 지역에서는 분양가가 연일 최고치를 경신하는 가운데, ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’처럼 이미 확정된 분양가로 공급되는 단지는 매우 이례적인 내 집 마련의 기회로 평가받는다.‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 이미 높은 경쟁률을 통해 입증된 상품성과 뛰어난 입지, 그리고 미래 가치를 갖춘 단지다. 특히 최근 GTX-B(예정) 민자구간 재정조달 성공으로 춘천 연장(예정) 추진에 탄력이 붙으며 기대감이 커지고 있다.이 단지는 이러한 교통 호재에 이어 물론, 공지천과 의암호의 탁월한 조망권(일부), 남향 위주 설계, 혁신 평면 등이 결합된 상품성도 뛰어나다.3가구 무순위 청약 물량이 나온 전용면적 84㎡A 타입의 경우 안방 드레스룸, 광폭 파우더룸 등의 설계가 돋보인다. 또 4가구 무순위 청약 물량이 나온 전용 144㎡A 타입 역시 주방 및 복도 팬트리, 광폭 드레스룸 등의 설계가 적용됐으며, 이탈리아 하이엔드 브랜드 ‘에르네스토메다’의 주방가구가 무상 제공된다.단지 배치 또한 ‘단지로 떠나는 여행’이라는 콘셉트 아래, 주거와 휴식의 경계를 허무는 조화로움을 선사한다. 지상에 주차 공간을 없애고 풍부한 조경 시설과 산책로를 조성한 것이 그 예다. 가구당 1.87대의 넉넉한 주차 공간은 물론 최신 트렌드를 반영한 커뮤니티 시설도 풍부하게 갖췄다.단지 주변에는 대형마트와 병원, 관공서 등 생활 인프라가 형성돼 있다. 경춘선 남춘천역과 춘천역을 이용해 서울 청량리역까지 1시간대 진입이 가능하다. GTX-B 춘천 연장(예정)과 동서고속화철도(예정), 제2경춘국도(예정) 등 교통망 확충으로 편의성 향상도 기대된다.HDC현대산업개발의 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 1차 계약금 1,000만원 정액제에 중도금 무이자 조건이 제공된다.특히 이번 10.15 부동산 대책(주택시장 안정화 방안)으로 서울 전역 및 경기 일부 지역이 규제지역으로 지정된 데 반해 춘천시는 비규제지역에 해당돼 실거주 의무가 없다. 또 총 계약금(공급금액의 10%)만 납부하면 분양권 전매도 가능하다는 점은 투자자들에게도 매력적일 수밖에 없다.자세한 무순위 청약 사항은 청약홈 및 홈페이지에서 확인하면 된다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근(춘천시 근화동 일원)에 있다. 입주 예정일은 2028년 9월이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com