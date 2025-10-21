레고랜드, 가을 시즌 ‘오늘의 몬스터 스타’ 콘테스트 개최

가을 정취가 짙어지는 10월, 레고랜드 코리아 리조트가 자녀와 함께 즐길 수 있는 특별한 체험 무대를 마련했다. 레고랜드의 대표 가을 축제 ‘몬스터 캐슬’ 시즌을 맞아, 코스튬 콘테스트 ‘오늘의 몬스터 스타’가 오는 11월 9일까지 매주 주말과 공휴일 오후 3시, 캐슬 스테이지에서 진행된다.‘오늘의 몬스터 스타’는 만 13세 이하(2013년생 이하) 어린이라면 누구나 참여 가능한 코스튬 경연 프로그램으로, 매년 아이들의 기발한 상상력과 가족의 협동심을 한껏 끌어올리는 인기 행사다. 귀여운 꼬마 몬스터부터 가족 단위의 애니메이션 캐릭터 퍼레이드까지, 관객의 눈길을 사로잡는 무대가 펼쳐진다.참가 접수는 현장 선착순 30팀 한정으로, 오후 12시부터 2시 30분까지 캐슬 스테이지 앞 부스에서 진행된다. 접수 인원이 10팀 미만일 경우에는 레고랜드의 몬스터 연기자들과 함께 특별한 ‘포토타임’으로 대체된다.이번 콘테스트의 1등 수상자에게는 레고랜드 연간이용권(엘리트 패스) 1매, 2등에게는 원데이 패스 2매, 3등에게는 레고 브릭 상품이 증정된다. 심사 기준은 창의성, 노력도, 무대 표현력 등으로 구성되며, 레고랜드의 몬스터 캐릭터를 참고하면 더욱 완성도 높은 코스튬 연출이 가능하다.한편, 레고랜드는 어린이들의 창의력을 자극하는 ‘브릭 빌드 콘테스트’도 함께 운영 중이다.브릭토피아 라운지에서는 ‘가을 작물’을 주제로 한 작품을 매일 오후 4시 30분까지 접수받고, 오후 5시에 결과를 발표해 우승자에게 소정의 레고 상품을 증정한다.호텔 내에서도 ‘가을 친구들’을 주제로 자유 창작 콘테스트가 진행되며, 우승자에게는 개별 연락을 통해 특별한 선물이 제공된다. 레고랜드 코리아 리조트 관계자는 “매년 가족 단위로 코스튬을 맞춰 입고 무대에 오르는 방문객들이 늘어나고 있다”며 “올해 역시 아이들과 부모 모두가 함께 즐길 수 있는 다양한 콘테스트로 가을 시즌의 즐거운 추억을 선사하겠다”고 전했다.