UAE–한국, 글로벌 산업 협력 위한 전략적 접점 마련

아랍에미리트(UAE) 투자부가 주최하고 주한 UAE 대사관이 주관한 'Invest UAE Roadshow'가 지난 21일 서울 드래곤 시티 그랜드 머큐어 호텔에서 개최됐다. 이번 로드쇼는 제조업에서 생명과학에 이르는 다양한 산업 분야에서 양국 간 실질적 협력 기회를 모색하기 위해 마련됐다.행사의 시작은 UAE 투자부 무함마드 알 하위 차관의 개회사로 장식됐다. 알 하위 차관은 “한국과 UAE는 전략적 경제 파트너로서 서로의 성장을 촉진할 수 있는 잠재력이 크다”고 강조하며 행사 참석자들의 기대감을 높였다. 이어 주한 UAE 대사 압둘라 사이프 알 누에이미가 환영사를 통해 이번 로드쇼가 단순한 투자 설명회를 넘어, 양국의 미래 산업 협력의 출발점이 될 것임을 밝혔다.첫 번째 세션에서는 다니엘 셀러스 UAE 투자부 FDI 전문위원이 ‘Invest in the UAE’를 주제로 발표했다. 그는 UAE의 외국인직접투자(FDI) 정책과 투자 환경을 상세히 소개하며, 한국 기업들이 UAE 시장에서 전략적 기회를 포착할 수 있는 구체적 방안을 제시했다.곧이어 진행된 제1패널 토론은 ‘한국 기업을 위한 제조 허브로서의 UAE’를 주제로 열렸다.DP World의 앤더스 크론 부사장과 아부다비 투자진흥청(ADIO)의 나디아 라셰드 산업 파트너십 책임자가 참여해, UAE의 산업 경쟁력과 협력 모델을 공유했다. 참가자들은 UAE의 글로벌 물류 허브 전략, 제조 인프라, 투자 인센티브 등 실질적 정보에 큰 관심을 보였다.점심 후 이어진 제2패널 토론은 ‘UAE와 한국 간 생명과학 투자 협력’이라는 주제로 진행됐다. 이번 패널에는 ADIO의 엘로디 로빈, 아랍에미리트 의약품청의 셰이카 알 마즈루이 박사, 줄파르의 위르겐 라우터바흐, 한국의 메가젠 임플란트 도건엽 상무, 바이오솔루션 문승욱 COO가 참여했다. 패널에서는 바이오·헬스케어 분야에서 양국이 공동으로 추진할 수 있는 프로젝트, 제약 및 의료기술 분야 협력 모델, 실질적 투자 기회 등이 심층적으로 논의됐다.발표와 패널 토론 이후 열린 네트워킹 세션에서는 참가자들이 자유롭게 교류하며 실질적 사업 협력과 투자 가능성을 탐색했다.UAE 투자부 관계자는 "이번 로드쇼는 한국과 UAE 간 상호투자와 산업 협력을 심화시키는 출발점"이라며, "양국이 미래 산업 분야에서 전략적 글로벌 파트너로 긴밀히 협력하길 기대한다"고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com