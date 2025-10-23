수도권 '59㎡ 트리플 상승 속, 4억 원대 분양가 '두산위브 더센트럴 도화'

수도권 아파트 시장이 ‘59㎡ 트리플 상승 시대’, 이른바 ‘3고(三高) 시대’에 접어들었다. 분양가와 매매가가 동반 상승하는 가운데, 거래량까지 가파르게 늘어나며 59㎡는 실거주와 투자 모두에서 최대 관심 평형으로 자리 잡았다.올해 9월 기준 전국 59㎡ 평균 분양가는 5억 원을 처음 돌파했다. 서울은 이미 12억 원대를 형성했고, 경기도 역시 6억 4000만 원까지 치솟았다. 매매 시장도 마찬가지다. 서울 59㎡ 평균 매매가는 10억 5000만 원을 넘어서며 최초로 10억 원대에 진입했고, 강남은 20억 원, 서초·송파 등 주요 지역도 15억 원을 훌쩍 넘겼다.거래량 역시 눈에 띈다. 올해 서울에서 거래된 아파트 4채 중 1채가 59㎡였으며, 전체 거래의 25.2%를 차지했다. 이는 85㎡ 이상 대형 평형 전체(15.4%)를 합친 것보다 10%포인트나 높은 수치다.이 같은 ‘3고 현상’은 단순한 트렌드가 아니라 구조적 변화에서 비롯됐다. 고금리와 대출 규제로 중대형 평형 진입이 어려워진 가운데, 1~2인 가구는 빠르게 늘어나고 있다. 59㎡는 실거주에 적합한 방 3개 구조를 갖추면서도 환금성이 높아, 상승기엔 수익을, 침체기엔 안정성을 동시에 확보할 수 있는 ‘만능 평형’으로 자리매김했다.이 흐름은 서울만의 이야기가 아니다. 경기도와 인천의 59㎡ 거래 비중도 각각 23.2%, 22.6%로 서울(25.2%)과 큰 차이가 없다. 수도권 전역이 동시에 59㎡ 중심으로 재편되고 있다는 뜻이다.그러나 가격 격차는 뚜렷하다. 서울 12억 원대, 경기는 6억 원대, 인천은 4억 원대로 지역에 따라 두 배 이상 차이가 난다. 대출 한도를 감안하면 격차는 더 커진다. 최근 규제지역 확대와 대출 규제 강화까지 더해지면서, 서울 12억 원대 59㎡를 매입하려면 최소 7억 원 이상의 자기자본이 필요하다. 반면, 인천 4억 원대라면 2억 원 내외로도 접근 가능하다. 신혼부부나 사회초년생에게는 이 차이가 곧 ‘가능’과 ‘불가능’을 가르는 현실적인 기준이 된다.이런 배경 속에서 인천 미추홀구 ‘두산위브 더센트럴 도화’가 주목받고 있다. 총 660세대 규모로 조성되는 이 단지는 59㎡를 주력 평형으로 구성했으며, 분양가는 4억 원대로 책정됐다. 이는 경기도 평균보다 약 2억 원 낮고, 서울과는 비교 자체가 어려운 수준이다. 59㎡ 수요가 집중되는 시장 흐름을 그대로 반영하면서도, 가격 측면에서는 수도권 내에서도 손꼽히는 합리성을 갖춘 단지로 평가된다.여기에 분양 조건도 실수요 친화적으로 구성됐다. 계약금은 전체 분양가의 5%이며, 이 중 1차로 500만 원만 납부하면 된다. 초기 자금 2천만 원대면 계약이 가능해 실수요자의 접근성이 높다.입지 경쟁력도 눈길을 끈다. 도화역(1호선)과 주안국가산단역(인천2호선)을 모두 이용할 수 있으며, 주안역에서 특급전동열차(급행)으로 환승하면 서울 용산까지 약 35분대에 도달할 수 있다. 인근에는 인하대병원·홈플러스 등 생활 인프라가 잘 갖춰져 있고, 주안국가산단·인천기계산단 등 대규모 산업시설이 가까워 직주근접 여건도 우수하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com