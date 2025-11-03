[신간] 중국에 포획된 애플의 미래

저자 패트릭 맥기
출판 인플루엔셜
경제지 파이낸셜타임스(FT)에서 애플 전담 기자로 활동한 패트릭 맥기는 지난 2022년 무렵 애플과 중국의 관계가 심상치 않다는 점을 포착한다. 애플은 어느 순간부터 제품 생산의 90% 이상을 중국에 의존하게 되는데, 이미 2000년대 중반 이후 중국 내에 애플의 생산거점이 빠르게 확대되기 시작했다. 그 덕에 애플은 마진율과 생산 효율성을 얻었다. 하지만 이 결정은 애플의 기술 노하우, 제조 시설이 자연스레 중국으로 이전되는 결과를 낳게 된다. 동시에 애플은 지정학적 불안정성에 그대로 노출되는 상황까지 맞닥뜨린다. 과거의 혁신을 잃고 아이러니에 갇힌 애플의 현재와 미래를 들여다본다. 마켓 트렌드 2026
저자 ㈜입소스·엄기홍·유은혜
출판 한국경제신문
마켓 리서치 기업 입소스의 인사이트를 바탕으로 트렌드를 분석한 이 책은 2026년을 ‘5Re’의 시대라고 정의한다. 5Re는 △확실한 것만 원하는 ‘리어슈어’ △오리지널리티를 찾고자 하는 ‘리스타트’ △의미를 남기는 소비에 치중한 ‘리밸런스’ △진화하는 AI 생태계를 담은 ‘레볼루션’, △속도보다 깊이를 원하는 ‘리바이탈라이제이션’이다. 5개의 프레임으로 미래의 흐름을 짚어본다. 달러 이후의 질서
저자 케네스 로고프
출판 윌북
달러의 위상은 계속될 수 있을까. 저자는 과거 미국 주택 시장의 붕괴와 유럽 부채위기, 2015년 중국발 금융위기 역시 수년 전부터 예측하고 경고한 바 있다. 이번 저서에서는 70년 동안 달러가 지금의 위치를 차지하게 된 배경을 탐색하고, 앞으로 어떤 변곡점을 맞이하게 될지 분석했다. 통화 패권을 둘러싼 국제 경제의 변화를 한눈에 파악할 수 있다.
정초원 기자 ccw@hankyung.com
