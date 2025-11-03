[신간] 중국에 포획된 애플의 미래

패트릭 맥기인플루엔셜경제지 파이낸셜타임스(FT)에서 애플 전담 기자로 활동한 패트릭 맥기는 지난 2022년 무렵 애플과 중국의 관계가 심상치 않다는 점을 포착한다. 애플은 어느 순간부터 제품 생산의 90% 이상을 중국에 의존하게 되는데, 이미 2000년대 중반 이후 중국 내에 애플의 생산거점이 빠르게 확대되기 시작했다. 그 덕에 애플은 마진율과 생산 효율성을 얻었다. 하지만 이 결정은 애플의 기술 노하우, 제조 시설이 자연스레 중국으로 이전되는 결과를 낳게 된다. 동시에 애플은 지정학적 불안정성에 그대로 노출되는 상황까지 맞닥뜨린다. 과거의 혁신을 잃고 아이러니에 갇힌 애플의 현재와 미래를 들여다본다.㈜입소스·엄기홍·유은혜한국경제신문마켓 리서치 기업 입소스의 인사이트를 바탕으로 트렌드를 분석한 이 책은 2026년을 ‘5Re’의 시대라고 정의한다. 5Re는 △확실한 것만 원하는 ‘리어슈어’ △오리지널리티를 찾고자 하는 ‘리스타트’ △의미를 남기는 소비에 치중한 ‘리밸런스’ △진화하는 AI 생태계를 담은 ‘레볼루션’, △속도보다 깊이를 원하는 ‘리바이탈라이제이션’이다. 5개의 프레임으로 미래의 흐름을 짚어본다.케네스 로고프윌북달러의 위상은 계속될 수 있을까. 저자는 과거 미국 주택 시장의 붕괴와 유럽 부채위기, 2015년 중국발 금융위기 역시 수년 전부터 예측하고 경고한 바 있다. 이번 저서에서는 70년 동안 달러가 지금의 위치를 차지하게 된 배경을 탐색하고, 앞으로 어떤 변곡점을 맞이하게 될지 분석했다. 통화 패권을 둘러싼 국제 경제의 변화를 한눈에 파악할 수 있다.