인젠트, ‘디지털문서 플랫폼 콘퍼런스’서 문서중앙화 솔루션 선보인다

인젠트(대표 이형배)는 오는 11월 6일 양재동 엘타워 그레이스홀에서 열리는 '디지털문서 플랫폼 콘퍼런스 2025(Digital Document Platform Conference 2025)'에 참가해 차세대 문서중앙화 솔루션 'Document'를 선보인다고 밝혔다.'디지털문서 플랫폼 콘퍼런스 2025'는 전자신문사와 (사)한국디지털문서플랫폼협회가 공동 주최하며 약 400여 명의 업계 관계자가 참석하는 대규모 행사다. AI 기반 문서 솔루션, 공인전자문서 서비스, 디지털 인증 등 다양한 기술 사례가 공유되며 올해는 ‘AX/DX starts with Digital Document Platform’을 주제로 인공지능(AI) 전환과 디지털 전환(DX)의 핵심 기반으로서 디지털문서 산업의 현재와 미래를 조명할 예정이다.인젠트는 이번 행사에서 국내외 주요 기업과 함께 디지털문서 융합 플랫폼의 미래상을 논의하며, 디지털문서 산업이 AI 강국으로 가는 길목에 선 핵심 산업임을 강조할 예정이다. 특히 문서중앙화의 새로운 표준으로 자리 잡은 Document를 중심으로 기업의 업무 생산성과 보안, 협업 환경을 동시에 강화하는 방안을 제시한다.Document는 모든 문서를 중앙 서버나 클라우드 기반 시스템에 저장해 분산된 문서를 통합 관리할 수 있는 전사적 문서관리 솔루션이다. 문서별 자동 암, 복호화 기능과 7단계 권한 제어, 버전 이력 관리, 공동 편집 및 반출 결재 시스템을 갖추어 효율적인 협업과 높은 보안성을 동시에 구현한다.특히 인젠트는 이번 세션에서 AI 기반 생성형 지식정보 검색 기능을 적용한 Document의 새로운 확장 기능도 공개한다. 사용자가 질문을 입력하면 관련 문서를 자동으로 찾아 요약하고 가장 적합한 답변을 제시하는 대화형 검색 기능으로, 기업 내 축적된 방대한 문서를 빠르고 정확하게 활용할 수 있는 것이 강점이다. 인젠트는 이를 통해 문서를 단순한 기록물이 아닌, 의사결정과 혁신의 자산으로 전환시키는 ‘지식 기반 디지털 전환’의 비전을 제시한다.인젠트 이형배 대표는 "문서의 중앙화와 자산화는 디지털 전환의 출발점이자 AI 시대 경쟁력의 핵심"이라며 "Document를 통해 기업이 더 스마트하고 안전한 업무 환경을 구축할 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com