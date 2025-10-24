영림원소프트랩 '2025 대한민국 일하기 좋은 기업(GPTW)' 인증 획득

엔터프라이즈 솔루션 전문기업 영림원소프트랩(대표이사 권영범)은 글로벌 신뢰경영 평가기관 GPTW(Great Place to Work)가 주관하는 ‘2025 대한민국 일하기 좋은 기업’ 인증을 획득했다고 24일 밝혔다.GPTW는 전 세계 180개국, 10만 개 이상의 기업을 대상으로 ▲믿음 ▲존중 ▲공정성 ▲자부심 ▲동료애의 5가지 항목으로 구성된 국제 표준 ‘신뢰경영지수(Trust Index)’를 통해 우수한 조직문화를 가진 기업을 선정한다.국내 대표의 전사적자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning) 시스템 브랜드인 영림원소프트랩은 ‘사람 중심의 디지털 혁신’을 핵심 가치로 삼고, 구성원의 성장을 곧 기업의 성장으로 연결하는 경영철학을 실천해왔다. 특히 자율 출근제와 수평적 '님' 문화, 동호회 활동 지원 등 구성원들이 몰입하고 협력할 수 있는 환경을 조성하고 있다.이번 인증은 영림원소프트랩이 지속적으로 추진해온 조직문화 혁신 활동의 성과로 평가된다. 회사는 질문을 통해 기업문화를 이끄는 집단지성 플랫폼 '에버레스크'를 런칭하여 조직원들이 격의 없이 소통할 수 있게 하며, 구성원 간 열린 피드백과 교류를 위한 'Y-day' 행사와 같은 다양한 사내 프로그램을 운영하고 있다.영림원소프트랩 권영범 대표는 "GPTW 인증은 영림원소프트랩이 기술 중심 기업을 넘어, 구성원이 신뢰와 존중 속에서 성장하는 기업문화로 나아가고 있음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 직원 한 사람 한 사람이 스스로 성장하고, 함께 성과를 이루는 일터를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com