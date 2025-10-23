동일토건, 지상주차 없는 공원형 아파트 ‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’ 공급

동일토건이 주차공간이 모두 지하에만 배치된 공원형 아파트 ‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’을 10월 중 분양한다.동일토건의 아파트 브랜드 ‘동일하이빌’은 업계에서 최초로 ‘지상에 주차장 없는 아파트’, ‘면진설계’ 등의 특화설계를 적용한 단지를 선보이고 있으며, 해외건설대상 특별상, 살기 좋은 아파트 대통령상, 경기도 건축문화 대상, 대구시 조경관련 우수상 등 각종 상을 수상한 바 있다.대구 ‘수성 동일하이빌 레이크시티’는 전체 조경 규모만 무려 3만 3,000㎡에 이른다. 지상에 차가 없는 설계가 적용된 가운데 단지 내 약 250m의 긴 실개천과 생태연못이 있는가 하면, 150여 종의 다양한 수목으로 둘러싸인 1.2㎞ 길이의 산책로도 있다. 약 5.8m의 탁 트인 필로티 설계는 단지를 거니는 입주민들로 하여금 시원한 바람길을 만나게 한다. 이에 어느덧 입주 17년차에 접어들었음에도 실입주민의 주거 만족도는 여전히 최상인 것으로 알려졌다.이렇다 보니 ‘조경 명가’로 소문난 동일토건이 이번에 공급하는 ‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’에도 자연스레 수요자들의 관심이 높아지고 있는 상황이다.단지는 주차공간이 모두 지하에만 배치된 공원형 아파트로 조성된다. 지상 주차공간이 없는 단지인 만큼 널찍한 중앙광장 등 조경공간은 한층 풍성해진다. 여기에 단지 조경을 탁 트인 뷰로 감상할 수 있는 조망형 이중창(유리난간 일체형)을 김천시 최초로 적용한다.동일토건은 ‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’의 조경 외 다른 부분에서도 상품성을 높이기 위한 세심한 노력을 기울였다. 3면개방(일부세대) 혁신평면을 적용한 와이드 프리미엄 라이프를 제공하며, 강남 등 고급 주거단지에서나 볼 수 있는 음식물쓰레기 자동 이송설비 설치로, 집 안에서 외부로 나가지 않고 편리하게 음식물처리가 가능한 생활특화시스템을 도입했다. 편의시설은 어린이수영장과 사우나, 피트니스 등을 마련할 예정이다.한편 ‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’은 경북 김천혁신도시(M-2BL)에 지하 2층~지상 29층, 3개 동, 총 349가구 규모로 조성된다. 공급 면적은 전용 84㎡ 182가구와 전용 113㎡ 167가구로 구성된다. 사업지는 KTX와 SRT 고속철도 김천(구미)역이 도보 5분 거리로 가깝고, 인근에 농소초(셔틀버스 지원예정), 육아종합지원센터, CGV, 복합센터, 병원, 식당, 카페 등이 위치한다.김천혁신도시 ‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’ 견본주택은 경북 김천시 KTX 김천(구미역) 인근에 위치한다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com