산업단지 프리미엄 기대에 ‘청주테크노폴리스 3차사업 용지’ 눈길

국내 산업단지 인근 부동산이 다시금 주목받고 있다. 고금리·규제 환경 속에서도 ‘일자리’와 맞닿은 직주근접 수요가 부동산 시장의 새로운 활력으로 떠오르고 있는 것이다.전문가들은 산업단지 개발이 지역 일자리 창출은 물론, 주거·상업·교통 인프라 확충으로 이어지면서 ‘직주근접’의 가치가 배후수요를 유인하며 전반적인 부동산 가격을 견인하고 있다고 분석한다.이에 따라 최근 지방 부동산 시장이 전반적으로 침체를 겪는 가운데에도 산업단지 용지 분양은 수요가 몰리며 높은 분양률을 보이고 있다.실제로 산업입지정보센터의 8월말 기준 시도별 산업단지 분양현황을 살펴보면, 전국 산업단지의 미분양률은 단 2.7%에 그친다.이 가운데, 충북 청주테크노폴리스에서 오는 11월 사실상 마지막 용지분양을 앞두고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.청주테크노폴리스는 청주시 강서2동 일원에 조성하는 전체 면적 380만여㎡의 산업단지로 여의도의 약 1.3배의 규모이다. 친환경 산업시설 용지와 함께 대규모 상업유통단지, 고급 주거단지, 쇼핑·문화시설, 학교, 6개 테마의 녹지공원 등으로 구성된 자족형 도시다.이번에 공급하는 물량은 3차사업 용지로, 희소성 높은 주택용지 등이 포함되어 있어 더욱 주목할 만하다. 단독주택·근린생활·상업·준주거·지원·주차시설 부지 등 100% 개인 소유가 가능해, 시세 상승 시 차익을 온전히 누릴 수 있다. 아파트 분양과 달리 대출 규제나 청약통장 제약도 없어 투자 문턱이 낮다.특히, 앞서 공급한 1·2차 용지 분양에서 완판을 기록했고, 최근 테크노폴리스 내에서 분양한 아파트의 청약성적도 우수해 투자가치가 검증된 가운데, 이번 3차가 마지막 물량이라는 점에서 희소가치까지 더해졌다.청주테크노폴리스는 대기업의 투자가 뒷받침하고 있어 미래가치는 보장된다. 일단, SK하이닉스, LG생활건강 등 대기업이 이미 입주해 있고, 신세계의 투자도 이어지고 있다.구체적으로 살펴보면, SK하이닉스 M15 반도체 공장은 이미 가동 중이고, 현재 증설중인 M15X는 이르면 11월부터 장비 반입이 시작될 예정이다. 4분기 중 준공식도 가질 계획이라 첨단 자족도시 위상은 더욱 강화된다. 청주시에 따르면 최종 사업이 완료되면 3만여명의 인구와 약 7000여명의 종사자가 청주테크노폴리스 유입이 예상된다.또한 신세계(이마트)는 최근 청주테크노폴리스 내 유통상업시설용지(3만4천460㎡)의 잔금을 납부하고, 해당 부지의 소유권을 신세계 계열 부동산투자회사인 ‘에스피청주일반사모부동산투자회사’로 이전했다. 에스피청주는 스타필드를 운영하는 신세계프라퍼티가 설립한 회사로, 스타필드급 복합쇼핑몰이 들어설 가능성이 높다.뛰어난 교통망도 투자가치를 높인다. 제2·3순환로가 가까워 청주 전역 이동이 편리하며, KTX·SRT 오송역과 청주국제공항을 통한 광역 접근성도 우수해 물류비용 절감 효과가 크다. 서청주IC, 청주IC를 통해 중부고속도로, 경부고속도로로 진출입도 편리하다. 사업지 인근에 북청주역 개통도 예정돼 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com