10.15 부동산 대책 비규제지역 안양 ‘만안역 중앙하이츠 포레’ 견본주택 오픈

'10.15 부동산 대책' 시행 이후 서울 전역과 광명, 과천, 안양시 동안구가 규제지역으로 지정되면서, 비규제지역으로 남은 안양시 만안구가 새로운 주거 대안으로 주목받고 있다. 특히 만안구 석수동 가로주택정비사업 '만안역 중앙하이츠 포레'는 이번 정책 발표 이후 첫 분양 단지로 관심이 집중되고 있다.경기 안양 만안구 석수동 284-1번이 일대에 지어지는 '만안역 중앙하이츠 포레'는 지하 3층~최고 21층, 2개 동, 총 115가구 규모이며, 오늘 24일 견본주택을 오픈한다.이중 전용면적 59㎡와 66㎡로 이뤄진 47가구를 일반 분양한다. 노후 저층주거지를 효율적으로 재정비하는 공공지원형 정비사업을 통해 들어서며, 광명KTX역을 중심으로 중앙대학교병원. 롯데몰. 이케아. 코스트코(광명역)을 생활권으로 석수시장, 석수2동행정복지센터 및 다목적 체육관, 와룡산, 충훈공원, 안양천 등 풍부한 생활 인프라를 누릴 수 있다.단지는 화창초, 안양중, 충훈고 등 명문학군이 도보권에 위치한 학세권 입지에 자리하며, 신안산선·월판선·광명시흥선 등 다수의 철도노선과 광명~서울 고속도로, 서부간선도로, 외곽순환도로가 인접해 교통 접근성을 확보했다.교통 인프라 확충은 이 단지의 가장 큰 호재로 꼽힌다. 신안산선은 2026년 개통 시 여의도까지 약 25분 만에 이동이 가능하며, 월판선은 시흥에서 판교를 잇는 동서 교통축으로 수도권 남부의 통합 생활권 형성에 기여할 전망이다. 또한 2027년 완공 예정인 광명~서울 고속도로가 개통되면 강서구, 부천, 광명, 안양을 잇는 쾌속 교통망이 구축된다.안양시는 2030 도시정비 로드맵을 통해 재개발·재건축 정비사업 24개 구역을 추가 지정하며 주거환경 개선과 도시 경쟁력 강화를 추진 중이다. 충훈부 재개발과 서부권 재정비사업을 중심으로 도시 외곽의 균형 발전과 지역 가치 상승을 꾀하고 있으며, 교통 인프라 확충과 산업단지 조성을 연계한 도시 전환 정책을 본격화하고 있다.안양시 관계자는 "석수동 일원은 신안산선, 월판선, 광명~서울 고속도로 등 대형 교통 호재가 집중된 지역으로, 향후 수도권 남부의 핵심 거점으로 성장할 것"이라며 "가로주택 정비사업이 성공적으로 추진되면 도시 구조가 한 단계 도약하며 지역 경제에도 활력을 불어넣게 될 것"이라고 말했다.'만안역 중앙하이츠 포레'는 11월3일 특별공급을 시작으로 분양 일정에 돌입한다. 4일과 5일 양일간 1순위와 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표일은 11일이다.