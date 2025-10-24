사진 제공=에쓰푸드, 2025 대한민국푸드테크대상에서 농림식품부 장관상을 수상한 에쓰푸드 방태성 제조부문 대표(우)

종합 식품기업 에쓰푸드(주)(대표이사 조성수)가 개발한 ‘꼬단면-닭가슴살 단백질면 제조기술’이 혁신적인 푸드테크 기술로 인정받아 ‘2025 대한민국푸드테크대상’에서 농림식품부 장관상을 수상했다.에쓰푸드의 ‘닭가슴살 단백질면 제조기술’은 기존 면 제조 기술과 차별화된, 닭가슴살 그대로를 원료로 사용하는 독창적인 성형 공법을 기반으로 개발됐다. 이를 통해 고단백·저지방·저염·저칼로리의 균형 잡힌 영양 구성을 실현했으며, 글루텐프리 특성까지 갖췄다.닭가슴살 단백질면은 기존 면과 물리적 특성이 달라 일반적인 설비로는 제조가 불가능하다. 이에 에쓰푸드는 2년에 걸친 연구개발 끝에 전용 설비와 공정을 독자적으로 구축, 파일럿 양산에 성공하며 상용화 가능성을 입증했다. 또한, 면 형태 조절을 통한 라인업 확장이 가능하고, 단백질 함량·기호도·외관 품질 등 주요 지표에서도 기존 면 제품 대비 우수성을 확보했다.에쓰푸드 조성수 대표는 "이번 수상은 닭가슴살이라는 전통적인 단백질 식재료를 새로운 형태로 구현해낸 기술 혁신의 결실"이라며, "앞으로도 맛과 건강이 조화를 이루는 식문화를 제안하고, 지속 가능한 푸드테크 혁신을 통해 글로벌 시장에서도 새로운 트렌드를 만들어 나가겠다"고 말했다.에쓰푸드는 지난 6월 브랜드 'JCDM'을 런칭하며 닭가슴살 단백질면 꼬단면을 선보였다. 현재 꼬단면을 활용해 비빔면, 가쓰오우동 등 다양한 제품 라인업을 확대하고 있으며, 향후 에쓰푸드는 본 기술을 기반으로 단백질 면 라인업 확장과 기능성 식단 솔루션 개발, 글로벌 시장 진출을 가속화할 계획이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com