할리우드 연기 여제들의 귀환, 〈베이비걸〉·〈부고니아〉 잇따라 개봉

니콜 키드먼과 엠마 스톤, 올가을 스크린을 물들일 두 화제작

할리우드를 대표하는 연기파 여배우들의 화제작이 개봉을 앞두고 있다. 데뷔 40년이 넘도록 쉼 없이 연기의 경계를 넓혀온 니콜 키드먼과, 매 작품마다 변신을 거듭하며 시대의 페르소나로 자리 잡은 엠마 스톤. 두 배우가 각각 에로틱 스릴러 〈베이비걸>과 요르고스 란티모스 감독의 신작 〈부고니아〉로 관객들을 찾는다.10월 29일 국내 개봉하는 〈베이비걸〉은 성공한 CEO ‘로미’가 젊은 인턴과 위험한 관계에 빠지며 벌어지는 욕망의 소용돌이를 그린 에로틱 스릴러다. 41년 차 배우 니콜 키드먼은 이 작품에서 다시 한 번 ‘경이로운 연기력’으로 호평받으며 베니스국제영화제, 전미비평가위원회상, AACTA 인터내셔널 어워드 여우주연상을 석권했다.영화 <물랑루즈>, <디 아워스>, <디 아더스>’ 등으로 세계적 스타 반열에 오른 키드먼은 이번 작품에서 절제와 폭발을 오가는 심리 연기를 선보인다. 상대역 해리스 디킨슨과의 강렬한 케미스트리, 할리나 레인 감독의 대담한 연출이 어우러져 관능과 긴장, 그리고 파멸의 심리를 탁월하게 담아냈다. 미국 타임지와 버라이어티, BBC 등이 올해의 영화 TOP10으로 선정할 만큼, 〈베이비걸〉은 단순한 불륜 스릴러를 넘어 인간 욕망의 본질을 탐구하는 작품으로 평가받고 있다.이어 11월 5일 개봉하는 〈부고니아〉는 영화〈가여운 것들〉, 〈더 페이버릿: 여왕의 여자〉 등으로 전 세계 영화 팬들을 열광시킨 요르고스 란티모스 감독의 신작이다. 엠마 스톤이 이번에도 그의 페르소나로서 중심을 잡으며, 한국 영화 〈지구를 지켜라!〉의 영어 리메이크라는 독특한 프로젝트에 참여했다. 영화는 외계인의 지구 침공설을 믿는 두 청년이 대기업 CEO ‘미셸’(엠마 스톤)을 납치하면서 벌어지는 이야기를 그린 블랙 코미디 스릴러다.스톤은 차갑고 매혹적인 인물 ‘미셸’을 통해 인간과 비인간의 경계, 광기와 이성의 모호한 줄다리기를 선보인다. 뉴욕타임스는 “엠마 스톤의 파격적인 변신은 영화에 대한 그녀의 헌신을 그대로 보여준다”고 평했고, 헐리우드 리포터는 “믿을 수 없을 만큼 훌륭한 연기”라며 찬사를 보냈다.무엇보다 〈베이비걸〉과 〈부고니아〉 모두 여성 캐릭터의 강렬한 서사를 중심에 둔다. 니콜 키드먼은 중년 여성의 욕망과 두려움을 정면으로 마주하고, 엠마 스톤은 현실과 광기의 경계에서 존재의 의미를 되묻는다.두 작품은 각각의 방식으로 여성 배우가 서사를 이끌고, 감정의 파장을 극단까지 밀어붙이는 드라마를 완성한다는 점에서 올가을 할리우드가 다시금 ‘여성 서사의 힘’을 증명하는 순간으로 기록될 것이다. 니콜 키드먼의 불꽃 같은 욕망과 엠마 스톤의 광기 어린 카리스마, 두 세계가 맞물리며 관객에게 잊지 못할 영화적 체험을 선사할 것이다.