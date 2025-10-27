에스엠제이컴퍼니, 101번지남산돈까스 글로벌 수출협약 체결…100만 달러 규모

한국식 왕돈까스 전문 프랜차이즈 101번지남산돈까스를 운영하는 (주)에스엠제이컴퍼니가 글로벌 시장 진출 확대를 위한 본격적인 행보에 나섰다. (주)에스엠제이컴퍼니는 지난 22일, 미국 북가주 소재 브랜드 전문기업 MIK Inc와 100만 달러(한화 약 15억 원) 규모의 글로벌 수출 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '2025 수출 붐업 코리아 WEEK' 현장에서 공식 서명되었으며, 향후 2년간 미국 북가주 지역을 중심으로 한 상호 협력을 본격화할 예정이다.MIK Inc는 미국 북가주 내 프랜차이즈·브랜드·물류유통분야에서 활발히 활동 중인 기업으로, 이번 협약을 통해 101번지남산돈까스의 대표 메뉴 '남산왕돈까스'를 포함하여 '101번지남산돈까스' 브랜드를 미주 지역에 공급하게 된다.브랜드 관계자는 "이번 협약은 단순한 제품 수출을 넘어 한국식 경양식 돈까스의 세계화를 위한 중요한 전환점"이라며, "북가주 지역을 시작으로 미국 전역에 101번지남산돈까스의 맛과 브랜드 가치를 알리는 데 주력할 계획"이라고 전했다.한편, 101번지남산돈까스는 남산 본점을 기반으로 전국적인 가맹망을 구축하며 ‘믿고 먹는 브랜드’로 자리 잡았으며, 최근 인도네시아 진출에 이어 미주 시장까지 진출했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com