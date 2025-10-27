3,000가구 이상 초대형 아파트 ‘운정 아이파크 시티’ 등 공급

3,000가구 이상 규모의 초대형 아파트가 부동산 시장에서 변함없는 강세를 보이고 있다. 수천 가구가 한꺼번에 입주하면서 새로운 생활권이 만들어지고, 상권과 교통, 도시의 분위기까지 바꾸는 힘을 갖고 있기 때문이다.특히, 초대형 아파트는 규모가 큰 만큼 조경과 커뮤니티 시설 등이 다채롭게 들어서고, 입주민이 많은 덕분에 주변 편의시설과 교통망이 빠르게 확충돼 수요자들의 선호도가 높다. 또, 지역 최대 단지로 조성되는 경우도 많아 높은 상징성을 바탕으로 도시를 대표하는 랜드마크로 자리매김하고 있다.이렇다 보니, 초대형 아파트는 가격 상승세에서도 우위를 보이고 있으며, 거래도 활발하게 이뤄지는 등 시장 내 존재감을 확실히 입증하고 있다.부동산 리서치 전문 업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과, 올해(1월 1일~10월 14일) 수도권 아파트 매매 거래량 상위 3개 단지 모두가 3,000가구 이상의 초대형 단지인 것으로 나타났다. 3,850가구 규모의 ‘평촌 어바인 퍼스트’가 321건으로 가장 많은 거래량을 보였고, 4,250가구 규모의 ‘래미안 안양 메가트리아’가 259건으로 2위를 기록했다. 3위는 4,089가구 규모의 ‘산성역 포레스티아’로 242건이 거래됐다.이들 단지는 주변 소규모 단지 보다 시세도 높게 형성돼 있다. 경기도 안양시 ‘평촌 어바인 퍼스트’는 전용 84㎡가 지난달 10억7,500만원에 거래된 반면, 바로 인근에 위치한 410가구 규모의 ‘금정역 호계 푸르지오’ 전용 84㎡는 같은 달 7억4,000만원에 거래돼 3억원 이상의 시세 차이를 보였다.업계 관계자는 “초대형 단지는 단순히 세대 수가 많은 아파트를 넘어, 하나의 도시처럼 기능하며 사람과 상권, 교통이 모이는 생활의 중심지로 변화시킨다”며, “또한 대규모 조경과 커뮤니티, 브랜드 파워에 기반한 높은 주거 만족도와 안정적인 수요가 결합되면서 시장 변동기에도 프리미엄이 유지되는 경향이 뚜렷하다”고 설명했다.이에 연내 공급되는 초대형 아파트에도 관심이 쏠리고 있다.HDC현대산업개발은 경기도 파주시 서패동 432번지 일원에 ‘운정 아이파크 시티’를 이달 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 29층, 25개 동, 전용면적 63~197㎡ 총 3,250가구 규모이며, 파주 운정 내 최대 규모 아파트로 높은 상징성과 희소성을 갖춘 지역 랜드마크로 기대를 모은다. 단지 내에는 수영장, 사우나, 실내체육관 등 대규모 단지에 걸맞은 커뮤니티 시설이 조성되며, 컨시어지와 비대면 진료 서비스 등 차별화된 주거 서비스도 함께 제공될 예정이다. 약 6만4,000㎡에 달하는 단지 내 조경 공간에는 시그니처필드, 어반클러스터, 라이프가든 등 다양한 테마정원이 마련돼 단지 전체가 하나의 거대한 공원처럼 설계된다. 입지 여건도 우수하다. GTX-A 운정중앙역을 통해 서울역과 삼성역(예정)을 20분대에 오갈 수 있으며, 이마트, 홈플러스, 롯데프리미엄아울렛, 롯데시네마, 스타필드빌리지(예정) 등 대형 쇼핑·문화시설을 가깝게 이용할 수 있다.현대건설은 이달 경기도 광명시 일대 광명11R구역주택재개발사업을 통해 ‘힐스테이트 광명11'(가칭)을 분양할 예정이다. 단지는 지하 5층~최고 42층, 25개 동, 총 4,291가구 규모로 이 중 39~84㎡ 652가구 일반분양된다. 광명뉴타운 최대 규모 단지다. 지하철 7호선 광명사거리역과 인접한 역세권 단지로 강남 고속터미널역까지 환승 없이 이동할 수 있다. 안양천, 도덕산, 개웅산 등이 인접해 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있으며 광명남초가 인접해있다. 단지 내에는 테마정원과 어린이놀이터 등이 마련된다. 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 공유오피스, 문화강좌실, 게스트하우스, 실내놀이터, 수영장 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련될 예정이다.대방건설은 12월 경기도 양주 옥정신도시 중상, 복합1블록에서 ‘양주 옥정신도시 대방 디에트르 5,6차’를 분양할 예정이다. 최고 49층, 총 3,864가구 규모로 조성된다. 중심상업지구가 인접해 있어 생활 편의성이 우수하며, 옥정호수공원이 바로 옆에 위치해 조망권이 우수하다. 옥정초, 옥정중이 도보권에 위치해 교육 여건도 뛰어나다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com