HRM의 에코야 얼스, 멸균팩 5,747만 장 수거

국내 멸균팩 재활용률이 여전히 2%에 불과한 가운데, 환경부는 2027년부터 멸균팩 분리배출 제도를 본격 추진하겠다고 발표했다. 멸균팩은 기술적으로 재활용 가능한 자원이지만, '재활용 어려움'이라는 문구로 인해 일반쓰레기로 버려지는 일이 많아 실질적인 재활용률은 더욱 저조한 실정이다. 해당 문구는 '기술적 복합성'을 나타낸 것이지만, 시민에게는 '재활용이 불가능하다'는 오해로 받아들여져 자원 순환의 고리가 끊겼다.이와 같은 문제 해결을 위해 (주)에이치알엠(HRM)은 멸균팩 전용 수거 서비스인 '에코야 얼스(ECOYA Earth)'를 정식 출시했다. 사용자가 세척하고 건조한 멸균팩을 앱으로 수거 요청하면, HRM의 청주 ECC로 이송되어 선별 및 가공 과정을 거친다. 수거된 멸균팩은 자원으로 재활용되어 휴지나 핸드타월 등의 실용적인 제품으로 다시 태어나며, 에코야 얼스는 시민이 배출한 자원이 실제로 다시 돌아오는 '순환 경험'을 제공하는 것을 핵심 가치로 삼는다.에코야 얼스는 '직접 순환'이라는 강점을 가지고 있다. 일반적인 수거 서비스가 수거 이후의 자원 흐름을 추적할 수 없는 구조라면, 에코야 얼스는 HRM이 자체적으로 보유한 자원순환 인프라를 통해 수거부터 재가공까지 한 번에 연결한다. HRM의 내부 수거 데이터를 기준으로 보면, 2024년 5월부터 2025년 9월까지 에코야 얼스를 통해 회수된 멸균팩은 총 23,574kg으로, 190ml 멸균팩 기준 약 196만 장에 해당하는 양이다. 자원을 회수하여 제품의 원료를 제조하는 청주 ECC에서는 666,200kg, 약 5,551만 장 규모의 멸균팩이 회수됐다. 결과적으로 HRM 전체 기준 총 68만 9,774kg, 즉 약 5,747만 장의 멸균팩이 재활용을 위해 수거된 것으로, 이는 시민 참여형 플랫폼과 산업형 인프라를 동시에 운영하는 HRM만의 순환 구조가 만들어낸 의미 있는 성과다.특히 에코야 얼스를 통해 자원순환에 참여하면, 한국환경산업기술원의 '탄소중립실천포인트' 제도와의 연계를 통해 탄소중립실천포인트도 함께 지급된다. 이는 사용자가 멸균팩을 수거 신청하고 인증할 때마다 실제 탄소 감축 효과가 데이터로 환산되어 포인트로 지급되는 제도로, 시민의 친환경 행동이 눈에 보이는 보상으로 이어지는 구조다. 에코야 얼스는 이렇게 '얼스 크레딧'과 '탄소중립실천포인트'를 동시에 제공함으로써, 일상 속 친환경 실천을 지속 가능한 습관으로 확장하고 있다.HRM이 이러한 순환 구조를 만들어내는 데에는 든든한 조력자가 있다. 바로 글로벌 포장재 기업 테트라팩(Tetra Pak) 이다. 테트라팩은 HRM의 멸균팩 순환 사업을 지원하며, 자원순환 참여율을 꾸준히 높일 수 있는 촉매 역할을 하고 있다.HRM은 이러한 데이터를 기반으로 지자체 및 기업과의 협업도 확대하고 있다. 카카오메이커스, 한국도로공사, 경기도 어린이집 등과 함께 멸균팩과 종이팩 수거 프로젝트를 진행해 왔으며, 각 프로젝트별 성과를 데이터화하여 탄소중립 지표로 제공하고 있다. 최근에는 경기도에서 추진 중인 '기후행동 기회소득' 사업에도 참여하며, 시민의 친환경 행동 데이터를 실질적인 기후소득으로 환산하는 모델 구축에도 함께하고 있다.에코야 얼스 관계자는 "멸균팩은 결코 재활용이 불가능한 자원이 아니다. 오해를 바로잡는 가장 확실한 방법은 시민이 직접 순환의 주체가 되는 것"이라며 "에코야 얼스는 제도보다 앞서, 시민이 환경정책의 주인공이 될 수 있는 길을 열고 있다"고 말했다.