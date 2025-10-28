사진=핀다

핀테크 기업 핀다는 프랜차이즈 전용 AI 상권분석 솔루션 ‘오픈업 프로(Openub Pro)’를 출시했다고 28일 밝혔다.오픈업 프로는 1억5000만 개의 상권 빅데이터를 토대로 전국 8000여 개 프랜차이즈 본사의 출점 성공 확률을 높이는 것을 목표로, AI 기반 맞춤형 상권 분석 서비스를 제공하는 AI B2B 상권분석 솔루션이다.기존 오픈업 서비스는 예비 자영업자 및 개인사업자를 대상으로 최근 1년치 상권 데이터를 제한된 횟수로 제공했던 것과는 달리, 오픈업 프로는 수십 여 개 매장을 운영하는 프랜차이즈 본사를 대상으로 2018년 이후의 월별 매출을 무제한으로 제공하는 것이 특징이다.또한 오픈업에 없는 배달 매출과 소비자 추정 거주 지역을 제공하여 한층 더 전문적인 상권 분석이 가능해졌다. 사용자가 관심 지역을 설정하면 오픈업 프로 AI가 10초 이내로 해당 상권을 분석해 ▲시장 ▲기회 ▲소비자 ▲안정성 항목을 평가한 후, AI 해설이 포함된 항목별 등급 평가(S~C등급)와 종합 분석 결과를 담은 ‘AI 상권 리포트’도 받아볼 수 있다.이를 통해 그동안 신규 출점 입지 선정 및 예상 매출 분석을 위해 현장으로 발품을 팔던 시간이 90% 이상 줄어든 만큼 사용자는 아이템 개발과 사업 전략 구상에만 더 몰두할 수 있게 됐다. 프랜차이즈 본사 내부적으로는 직관적인 등급 기준과 AI 해설을 제공하여 의사결정의 속도와 신뢰도를 높이고, 외부적으로도 가맹 영업 설득력을 강화하는 효과를 얻을 것으로 기대된다.특히 오픈업 프로는 실제 매장의 영업 현황을 통계청 현황보다도 더욱 빠르게 파악할 수 있어 망하지 않는 창업을 돕는다. 통계청의 폐업률은 개별 사업장에서 폐업 신고를 해야만 수치로 반영되는 반면, 오픈업 프로에서는 특정 연도에 매출이 발생했으나 다음 해에 매출이 없는 매장의 데이터를 ‘소멸률’로 보여주기 때문이다. 해당 수치는 AI 상권 보고서 내 ‘안정성’ 항목에서 확인할 수 있으며, 사용자는 이를 토대로 폐업 리스크를 선제적으로 대비할 수 있다.김미영 핀다 오픈업 프로덕트 총괄은 “기존에는 상권 분석을 위해 프랜차이즈 본사 담당자가 직접 관심 상권 내 매장을 방문하고 오랫동안 소비자 결제 패턴을 파악해야 했지만, 오픈업 프로 덕분에 많은 시간과 비용을 획기적으로 절약할 것으로 기대된다”라며 “지난해에만 100만 명이 넘는 자영업자가 폐업할 정도로 창업 환경이 어느 때보다 어려운 상황 속에서, 프랜차이즈 본사와 가맹점주가 서로 윈윈할 수 있게 돕는 서비스로 자리매김할 것”이라고 말했다.한편, 핀다는 지난 8월부터 초기 고객사를 대상으로 오픈업 프로 베타 서비스를 제공해오고 있다. 핀다는 오픈업 프로 출시를 기념해 올해 12월 31일까지 할인 프로모션을 진행한다. 행사 기간 중 가입한 제휴사는 정가 대비 최대 58% 할인된 월 최저 82만5000원에 이용할 수 있다.