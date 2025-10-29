▲ 나노일렉트로닉스(주)는 10월 28일 나노종합기술원과 기술이전협약을 체결했다. (왼쪽부터) 정정환 나노일렉트로닉스(주) 연구소장, 남궁지 나노종합기술원 기획협력부 부장

나노일렉트로닉스(주)(대표 김영태)는 나노종합기술원(원장 박흥수, 이하 ‘기술원’)이 개발한 '초미세 나노구조 복제 상용화 기술'(특허명: 나노 임프린팅 장치 및 방법)의 실시권을 확보했다고 밝혔다.이번 기술이전은 나노종합기술원(연구책임자 박재홍 박사)과 단국대학교(연구책임자 오준균 교수)가 함께 연구개발을 수행한, 과기정통부 2024 미래나노소재원천기술개발사업의 1단계 성과를 산업 현장에 조기 적용하기 위해 추진됐다.나노일렉트로닉스(주)는 해당 사업의 공동 연구개발기관으로 참여했으며, CES 혁신상 및 환경부 장관상(환경창업대전 대상)을 수상한 유망 기업이다. 이번 실시권 확보를 통해 나노일렉트로닉스(주)는 향후 상용화 검증 및 산업 적용 확대를 준비하고 있다.본 기술의 주 발명자 박재홍 박사는 20년 이상 초미세 나노구조화 기술 개발을 수행하는 과정에서, 4건의 기술이전을 수행했으며, 그 공로를 인정받아 대한민국 과학기술정보통신부 장관상 및 대한민국 산업통상자원부 장관상을 수여 받은 바 있다.초미세 나노구조 복제 상용화 기술은 감염성 질병에 의한 국가적 위기 대응과 공공 및 개인위생 증진을 위해 나노구조를 통해 인체 안전한 물리적인 항균기작을 보이는 필름을 개발하는 과정에서 개발됐다.해당 기술은 롤 사이에 폐곡선으로 장착된 나노구조 성형필름부와 그와 인접하여 2차원적 면상으로 접촉되어 복제될 필름이 위치한 형태의 ‘필름 대 필름 나노구조 복제성형 구동부’를 구성하며, 나노구조 임프린팅 복제 해상도의 한계인 1000 나노미터 수준의 구조 복제 크기 해상도를 극복하여 최소 100 나노미터 이하의 구조 해상도를 구현할 수 있는 방법, 장치 및 소재에 대한 기술이다.기존의 롤투롤 장치에서는 롤과 롤이 만나는 1차원적 선상에서 나노구조 몰딩 또는 임프린팅에 의한 성형 실시돼 그 구조 성형을 위해 필요한 시간이 상대적으로 부족하고, 그 구조 성형 환경이 기계적 및 열역학적으로 불균일하고 비안정적인 메카니즘으로 인해 1000 나노미터 이하 선폭 구조의 복제가 불가능하거나 그 성형도(몰드구조 치수 대비 복제구조 치수 정합률)가 낮았다.이에 초미세 나노구조 복제 상용화 기술은 한계성을 근본적으로 극복할 수 있는 원천기술로서 기존에는 불가능했던 100 나노미터 이하 크기 수준의 정교한 나노구조의 대량 복제 생산이 가능해졌다.나노일렉트로닉스(주) 관계자는 "초미세 나노구조 복제 상용화 기술은 지금까지의 나노구조 복제 관련 소재, 공정, 장비를 최적화하여 나노구조의 대량 복제와 생산이 가능한 상용화 수준의 기술로 평가받고 있다"고 말했다.이어 "본 기술의 성공적인 사업화를 통해 향후 10년 이내 공공안전 및 개인위생 증진 관련 제품의 산업적 적용으로 인해 최소 2,000개 이상의 일자리 창출과 더불어, 2026년 기준 연간 5,500억원 이상의 직접 관련 시장 진입이 기대된다. 특히 나노일렉트로닉스(주)에서 기획하고 있는 제품의 신시장 및 간접 시장을 고려하면 위 직접 시장의 최소 5배 이상 규모 시장으로 진입이 될 것으로 예상된다"고 덧붙였다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com