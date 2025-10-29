10월 27일 서울 영등포구 한국거래소에서 정은보 한국거래소 이사장(앞줄 왼쪽 세번째)과 증권사 대표들이 코스피 지수 4000 돌파 기념촬영을 하고 있다. 사진 한국경제

KB증권이 내년 코스피 지수를 12개월 내 5000포인트까지 상승할 것으로 전망했다.1985년 이후 40년 만에 재현된 ‘3저(低달러·低유가·低환율)’ 환경이 밸류에이션 확장을 견인하며 한국 증시가 역사상 세 번째 강세장에 진입했다는 분석이다.KB증권(대표이사 김성현·이홍구)은 28일 발간한 보고서에서 “정부의 자본시장 활성화 정책 강화와 달러 약세에 따른 밸류에이션 재평가가 본격화되며 한국 증시는 구조적 강세 사이클에 진입했다”고 밝혔다. 이에 따라 향후 12개월 코스피 목표 지수를 기존 대비 5000포인트로 상향 제시했다.보고서에 따르면 이번 강세장은 1985년 이후 처음으로 달러 약세와 유가 하락이 동시에 나타나는 ‘이례적 조합’에서 비롯됐다. KB증권은 “달러 약세 속에서도 유가가 낮은 수준을 유지하면서, 원자재 수입 비중이 높은 한국 등 비(非)달러 국가의 기업 채산성이 개선되고 있다”며 “이에 따라 한국 시장으로의 글로벌 자금 유입이 가속화될 것”이라고 진단했다. 유가 흐름에 대해서도 “공급 과잉, 대체에너지 확대, 산업 구조 변화 등으로 장기 하락세에 진입했다”고 평가했다. 즉, 고비용 원유 중심 산업이 구조적으로 축소되고 친환경 전환이 가속화되면서 저유가·저달러 기조가 지속될 가능성이 크다는 것이다.KB증권은 강세장 국면에서 주목할 업종으로 반도체, 원전, 전력, 조선, 방산, 증권을 꼽았다.반도체의 경우 2028년 AI 데이터센터 투자 규모가 1조 달러를 상회할 것으로 예상되며, 본격적인 D램 공급 증가는 평택 P5와 용인 반도체 클러스터가 가동되는 2028년 이후로 전망된다.단기적으로는 HBM(고대역폭메모리) 중심 투자로 인해 공급 증가가 제한돼 2026~2027년 D램 공급 부족이 심화될 가능성이 높다고 봤다. 이는 반도체 기업의 장기 실적 가시성 확대와 밸류에이션 상승으로 이어질 것이란 분석이다.원전·전력 업종 역시 글로벌 수혜가 예상된다. KB증권은 “미국이 원전 기술의 허브로 부상하며, 웨스팅하우스를 중심으로 원전 공급망 재건이 절실한 상황”이라며 “한국 정부가 한·미 무역협상에서 ‘MANUGA(Make America Nuclear cooperation Great Again)’를 협상 카드로 검토 중인 만큼, 한미 간 원전 협력 본격화가 기대된다”고 밝혔다.KB증권 김동원 리서치본부장은 “최근 상승세에도 불구하고 정부의 자본시장 정책 강화와 달러 약세는 여전히 추가 상승 동력으로 작용할 것”이라며 “밸류에이션 재평가에 따른 강세장 지속과 주요 업종의 역사적 신고가 돌파가 이어질 것”이라고 전망했다.그는 이어 “한국 증시의 구조적 상승세는 이제 막 시작됐으며, 코스피 5000 시대 진입 가능성은 충분하다”고 덧붙였다.