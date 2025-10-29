장준환의 광기, 요르고스 란티모스의 미학으로 진화하다

영화 <부고니아> 오는 11월 5일 개봉

2003년, 한국영화사에 강렬한 흔적을 남긴 한 편의 작품이 있었다. <지구를 지켜라!>는 장준환 감독 특유의 과잉된 에너지와 불온한 상상력으로 산업 자본과 국가 권력의 폭주를 풍자하며, 인간 문명 속 광기를 적나라하게 드러낸 문제작이었다. 그로부터 20여 년 뒤, 세계적 거장 요르고스 란티모스가 그 원석을 다시 세공했다. <부고니아>는 원작의 줄거리와 정신은 이어받되, 시대적 질문을 한층 확장한 철학적 리메이크다.요르고스 란티모스는 원작의 틀을 단순히 복원하는 데 그치지 않는다. 그는 인간 중심적 문명이 초래한 생태적 불균형과 지구적 위기로 시선을 확장하며, 시대의 문제의식을 한층 심화시킨다. <부고니아>에서 주인공 테디(제시 플레먼스)가 외계인이라 믿고 납치하는 인물은 글로벌 대기업 CEO 미셸(엠마 스톤)이다. 이 설정은 곧 지구 생태를 파괴하는 자본주의의 괴물성을 드러내는 상징적 장치다.요르고스 란티모스는 인간이 더 이상 자연의 주체가 아니라 소비 체계의 부속품으로 전락한 세계를 블랙 코미디의 형식으로 해부한다. 그는 인간과 비인간, 자연과 기술의 경계를 뒤섞으며, 문명이 만들어낸 생태적 불안을 냉정하고도 아이러니하게 포착한다.'부고니아'라는 제목 역시 이 영화의 주제와 맞닿아 있다. 고대 그리스에서는 ‘죽은 소의 사체에서 벌이 태어난다’고 믿었는데, 이 잘못된 믿음이 바로 부고니아라는 단어의 어원이다. 생명의 자연발생을 상징하는 이 개념처럼, 영화는 죽음 속에서 다시 피어나는 생명과 구원의 역설을 품고 있다. 요르고스는 이 신화를 현대적 은유로 되살려, 인간 문명의 파괴와 재생을 동시에 응시한다.무엇보다 이 영화를 이끌어가는 힘은 두 배우의 압도적인 에너지에서 비롯된다. 엠마 스톤은 요르고스 란티모스의 페르소나로, 글로벌 대기업 CEO 미셸을 통해 신적 권위와 인간적 결함을 동시에 체현한다. 절제된 표정과 차가운 시선 속에서도 내면의 연민과 광기를 미세하게 드러내며, “그의 헌신이 그대로 드러나는 파격적인 변신”이라는 <뉴욕 타임스>의 평가를 입증한다.제시 플레먼스는 정반대의 결로 긴장을 만든다. 느릿한 말투와 억눌린 표정으로 내면의 불안을 축적하며, 현실과 광기의 경계를 흔드는 인물을 완성한다. <버처>가 “느긋한 자신감이 소름끼치게 한다”고 평했듯, 그는 조용하지만 강렬한 폭발력을 보여준다.두 배우의 대조적인 연기는 서로의 그림자처럼 맞물리며 영화의 긴장을 완성한다. <스크린 데일리>가 평한 대로, “엠마 스톤과 제시 플레먼스의 연기가 폭발적인 스릴러를 완성”시킨 순간, <부고니아>는 단순한 리메이크를 넘어 인간과 문명의 본질을 해부하는 작품으로 거듭난다.한편, <부고니아>는 오는 11월 5일(수) 전국 극장에서 개봉한다.