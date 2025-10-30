'현대 테라타워 구리갈매' 조감도

정부의 10·15 부동산 대책으로 서울 전역과 일부 인접 도시가 강력한 규제지역으로 묶이자, 규제를 비껴간 인접 권역에 '풍선효과' 기대가 커지고 있다.실제로 시장에서는 구리·남양주를 대표 수혜지로 꼽으며, 관심이 쏠리고 있다.한국부동산원이 최근 발표한 한국부동산원의 주간아파트 가격 동향에 따르면 10월 둘째 주 기준 남양주와 구리의 가격 상승률은 각각 0.04%와 0.05%를 기록했다. 서울 서부권과 인접한 김포와 고양이 각각 -0.01%와 -0.04%로 하락세를 보인 것과 대조적이다.특히 구리 신축 아파트 실거래가가 직전 거래 대비 1억 원 이상 오른 사례가 확인됐고(인창동 e편한세상인창어반포레 전용 84㎡ 8월 10.4억→10월 11.78억), 현장 중개업소들도 대책 발표 이후 문의·내방이 늘어나고 있다고 언급하면서 규제 회피 수요의 파급이 주목되고 있다.구리와 남양주 거주여건도 개선되고 있어 수요자들의 관심은 더 높아지는 상황이다. 두 지역의 경우 지난해 8월 지하철 8호선 개통으로 잠실까지 30분이면 도착할 수 있다. 구리역에서 잠실역까지 8호선으로 약 18분이면 이동할 수 있다. 멈춰 섰던 GTX-B 사업 역시 3조 원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 약정 체결에 성공하며 착공을 앞두고 있다. GTX-B는 남양주에서만 별내, 왕숙, 평내호평, 마석 등 4개 역이 들어설 예정이고, 구리시는 GTX-B 사업에 갈매역 신설을 추진하면서 11월경 확정을 앞두고 있어 기대감이 더욱 높아지는 추세다.실제로 지식산업센터는 법적으로 주택이 아닌 상업·업무용 자산으로 분류되기 때문에, 주택담보대출 규제의 적용을 받지 않는다. 대출 한도나 만기 제한 없이 일반 사업자 대출이나 상업용 대출로 자금 조달이 가능하며, 실입주 의무도 없다.이러한 시장 흐름 속에서 경기도 구리시 갈매지구에 들어선 '현대 테라타워 구리갈매'가 투자자들의 관심을 끌고 있다. 이미 준공을 마쳐 즉시 입주가 가능하며, 갈매지구 중심 입지에 위치해 서울 접근성과 교통망이 뛰어나다. 단지 바로 옆에 갈매IC(세종~포천 고속도로)가 위치해 고속도로 진입이 용이하고, 경춘선 갈매역과 GTX-B(예정), 별내선(8호선 연장선) 등 철도망도 풍부하다.단지 내에는 드라이브인 시스템, 화물용 엘리베이터 등 입주 기업을 위한 맞춤형 설계가 적용되어 있으며, 다양한 업종을 수용할 수 있는 유연한 공간 구성도 강점이다. 구리시는 지난 5월 12일 지역 내 지식산업센터의 입주업종 제한을 대폭 완화하고 첨단·전략산업 유치 기반을 강화한다고 고시하면서 지역 경제 활성화와 일자리 창출에 대한 기대감이 높아지고 있는 상황이이다.지식산업센터는 기존 제조업, 정보통신업, 디자인, 연구개발 등 다양한 지식기반 업종을 유치하는 복합 업무시설로 제한되었으나, 이번 업종 확대로 ▲OEM제조·건설 ▲콘텐츠 및 미디어 ▲전문 서비스업 ▲산업용 기계·장비 임대업 ▲스마트팜 등 미래산업 분야의 입주가 가능해졌다.특히, 연구개발 중심 기업과 IT 기반 서비스업, 지식서비스업 등도 입주가 허용되면서 지식산업센터의 기능이 단순한 업무공간을 넘어 혁신 생태계의 허브 역할로 확장될 전망이다.또한 갈매지구는 자족형 도시로 개발 중이며, 인근에 스타필드 시티, 롯데마트, 대형 검진센터 등 상업시설이 밀집해 있어 배후 수요도 풍부하다.경기도 구리시 갈매동에 조성돼 있는 ‘현대 테라타워 구리갈매’는 지하 2층~지상 10층 연면적 약 10만 3,805㎡ 규모로 지식산업센터와 상업시설이 함께 어우러진 복합 지식산업센터로 구성되어 있다. 특히, 지식산업센터는 라이브오피스, 업무형, 드라이브인 등으로 구성해 다양한 형태의 기업들에게 성공적인 비즈니스를 지원할 수 있도록 최적의 여건을 갖췄다.특히 단지는 계약자의 입주 자금 부담을 최소화한 가격 경쟁력이 돋보인다.구리 갈매 일대는 지역적 입주 안정성도 주목할 만하다. 구리 지역 지식산업센터는 타 지역 대비 높은 입주율을 기록 중이며, 특히 갈매지구 내 지식산업센터 업계는 준공 2년차에 접어든 현재, 인근 공인중개사에 따르면 90%를 넘는 입주율을 보이고 있다.현대 테라타워 구리갈매는 현재 입주를 진행 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 계약자를 위한 자세한 정보를 얻을 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com