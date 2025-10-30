3D시스템즈, 생기원·대전테크노파크·한밭대와 우주항공·국방 3D프린팅 기술 발전 위한 MOU 체결

3D시스템즈(쓰리디시스템즈)가 한국생산기술연구원, 대전테크노파크, 국립한밭대학교와 함께 우주항공 및 국방 분야의 적층 제조 기술 발전과 산업 생태계 확장을 위한 4자 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 각 기관의 기술력과 인프라, 전문 인력을 결합해 3D프린팅 산업의 상용화 및 고도화를 가속화하는 것을 목표로 한다.이번 협약을 통해 4개 기관은 우주항공·국방 분야 3D 프린팅 공정 기술 공동 연구개발(R&D), 전문 인력 양성을 위한 산학연 연계 교육 프로그램 운영, 고가 연구 장비 및 시험시설의 공동 활용, 개발 기술의 산업화 및 사업화 지원 등 다방면에서 협력을 추진한다.3D시스템즈는 40년 이상 적층 제조 분야에서 쌓아온 경험과 컨설팅 중심의 접근 방식을 통해 항공우주 산업 고객을 지원하고 있다.쓰리디시스템즈 글로벌 영업 수석 부사장(Senior Vice President, Global Sales)인 Elvis Perez는 "이번 협약을 통해 한국의 산·학·연 기관과 함께 적층 제조 기술의 혁신과 산업적 적용을 가속화하게 되어 의미가 크다"며 "특히 우주항공 및 국방 분야에서의 3D프린팅 기술 경쟁력을 높이는 데 기여할 것"이라고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com