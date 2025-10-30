KB금융, 포용금융 강화로 사회적 가치 8,269억 원 창출

소상공인·청년·미래세대 지원 확대…올해 누적 사회적 가치 2조 4,140억 원 달성

KB금융그룹(회장 양종희)이 올해 3분기 총 8,269억 원 규모의 사회적 가치를 창출했다고 30일 밝혔다. 이는 상반기(1조 5,871억 원)를 포함해 연간 누적 2조 4,140억 원에 달하는 성과로, 그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 실질적 사회기여로 이어지고 있다는 평가다.KB금융은 이번 분기에도 포용금융·소상공인 지원·미래세대 육성·청년 일자리 창출 등 사회공헌 핵심 영역에서 다양한 활동을 이어갔다.특히 금융취약계층을 대상으로 한 ‘KB새희망홀씨Ⅱ’ 저금리 대출과 금리우대 프로그램, 소상공인 보증재원 출연, 지역신용보증재단 전환보증서 담보대출 이자 캐시백 등의 프로그램이 눈에 띈다. 이는 금융비용 부담 완화와 지역경제 활성화라는 두 마리 토끼를 잡은 사례로 평가된다.청년층을 위한 일자리 지원, 진로 멘토링, 금융교육 프로그램 등도 활발히 운영됐다. KB금융은 “청년이 바로 대한민국의 미래 자산”이라는 기조 아래, 청년층의 자립 기반을 강화하는 다양한 사회공헌 프로젝트를 추진 중이다. 또한 미래세대 금융교육과 수해 피해 복구 지원, 지역 사회 복원력 강화를 위한 지원활동도 병행하며 ‘금융을 통한 사회적 안전망’ 역할을 확대했다.KB금융은 매년 그룹 차원의 ESG 경영활동이 사회와 환경에 미치는 효과를 화폐 단위로 환산해 ‘사회적 가치 성과 보고서’를 발간하고 있다. 특히 국내 금융권 최초로 매 분기별 사회적 가치 창출 규모를 정기적으로 공개하며, 고객·주주·지역사회 등 다양한 이해관계자와의 투명한 소통을 강화하고 있다.KB금융 관계자는 “다양한 ESG 경영 활동을 통해 더 많은 사회적 가치를 창출하기 위해 노력하고 있다”며, “앞으로도 따뜻한 금융으로 국민과 함께 성장하며 더 나은 세상을 만드는 금융그룹이 되겠다”고 말했다.