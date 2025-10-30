파이엇 한국남동발전 AI 보안순찰 로봇, 공공기관 AI 대전환 워크숍서 눈길

지난 28일 서울 상암동 누리꿈스퀘어 비지니스빌딩 3층에서 열린 '2025 공공기관 AI 대전환 워크숍'이 성황리에 막을 내린 가운데, 공공기관의 AI 혁신 사례를 직접 체험할 수 있는 전시 부스에 이목이 집중됐다.특히, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 이끄는 공공기관 수장들이 대거 참석한 이번 워크숍에서 한국남동발전이 시범 사례로 선보인 파이엇 (대표 노규찬)의 보안순찰로봇이 부총리를 비롯한 참석자들의 큰 관심을 받았다.구 부총리는 이날 워크숍에서 "AI 대전환은 초혁신경제의 핵심축이며, 공공기관이 변화의 중심에 설 때 AI 대전환이 완성된다"고 강조하며, 공공기관의 AI 혁신 성과를 경영평가에 반영하고 우수기관에 보상을 제공하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.한국남동발전 부스에서 전시된 파이엇의 보안순찰로봇은 인공지능 기술을 활용하여 발전소와 같은 중요 시설의 안전 및 보안 관리 효율을 높일 수 있는 솔루션으로 평가받았다.로봇은 자율주행 기술을 기반으로 시설 내 지정된 경로를 순찰하며, 고화질 카메라와 센서를 통해 이상 징후를 감지하고 실시간으로 상황실에 전송하는 기능을 갖추고 있다. 특히, 열화상 감지 기능을 탑재해 설비의 과열 여부나 화재 위험을 조기에 파악할 수 있으며, 야간 및 악천후 등 인간의 순찰이 어려운 환경에서도 24시간 빈틈없는 보안 감시가 가능하다는 장점을 내세웠다. 특히 Vision AI를 활용한 선박의 접안속도 측정 기술은 남동발전과 공동 개발한 기술로, 2024년 독일 국제 아이디어·발명·신제품 전시회에서 금상과 특별상을 수상하여 글로벌 시장에서 기술력을 인정받았다.워크숍 참석 후 전시 부스를 둘러보던 구윤철 부총리는 한국남동발전과 파이엇 관계자로부터 보안순찰로봇의 기술 시연을 직접 관람했다.“공공기관이 행정, 산업 안전 등 다양한 분야에서 세계 최고 수준으로 거듭나야 한다”고 밝힌 구 부총리는 로봇의 AI 기반 위험 감지 능력과 발전소 이외 여러 현장의 확대 가능성에 대해 구체적인 질문을 던지며 높은 관심을 보인 것으로 알려졌다.파이엇의 노규찬 대표는 "파이엇의 로봇 도입을 통해 인력 중심의 순찰 업무 효율성을 높이고, 중요 설비의 상시 모니터링 체계를 구축하여 안전 관리 수준을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대한다"고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com