오라인포, 금감원 가이드라인 맞춰 ‘PG시스템 구축’ 사업 강화

전자금융 솔루션 전문기업 오라인포(대표이사 조주형)가 금융감독원의 PG사 정산자금 외부관리 가이드라인 발표에 맞춰, 자사의 'PG시스템 구축' 사업 역량을 고도화한다고 밝혔다.최근 금융감독원은 PG(결제대행)업계의 정산자금 관리 강화를 위해 외부신탁 및 지급보증 보험을 통한 보관·운용을 의무화하는 가이드라인을 발표했다.이는 티몬·머지포인트 사태 이후 불거진 정산 지연 및 판매자 피해를 방지하기 위한 조치로, 업계 전반의 리스크 관리 강화와 감독 체계 고도화를 목표로 하고 있다.이에 따라 신규 PG사업자는 ▲PG업 등록 절차 ▲정산자금 운용 ▲보안 설비 구축 ▲금감원 실사 대응 등 모든 단계에서 한층 엄격한 준비가 요구된다.오라인포는 이러한 환경 변화에 대응해 PG사업 전 과정을 아우르는 원스톱(All-in-One) 솔루션을 제공하며, 시스템 구축·등록 실무·정산 및 보안 체계 고도화·실사 대응까지 전 주기를 지원한다.특히 계열사 페이누리의 결제·정산운용 노하우를 접목해 상용 서비스 운영까지 고려한 실무 중심 솔루션 체계를 갖췄다.이를 통해 단순한 시스템 구축을 넘어, ‘준비된 PG사’로 성장할 수 있는 실질적 파트너로 자리매김하고 있다.오라인포는 PG 및 전자지불 인프라 구축 분야에서 다수의 프로젝트를 수행해온 전문기업으로,쇼핑몰·콘텐츠·데이터센터 등 다양한 산업 군에서 실시간 결제·정산 시스템 구축 경험을 축적했다.이번 사업 강화로 신규 PG사업자뿐 아니라 기존 PG사의 정산·보안체계 개선 수요에도 폭넓게 대응할 계획이다.이를 통해 고객사는 ▲금감원 실사 대응 ▲업무 리스크 최소화 ▲보안·정산체계 고도화 ▲시장 신뢰도 향상 등 실질적 효과를 기대할 수 있다.오라인포 관계자는 "강화된 전자금융업 규제 환경 속에서 신규 PG사는 물론 기존 사업자에게도 리스크 관리 역량이 중요해지고 있다"며 "오라인포는 PG시스템 구축부터 금감원 실사, 정산·보안체계 설계까지 통합 컨설팅을 제공해 고객사가 '준비된 PG사'로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com