“꾸준한 상품 평가와 철저한 사후관리 결실”

하나은행은 2025년 2분기 말 기준 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도) 총 4개 부문 중 적극투자형, 중립투자형, 안정투자형 3개 부문에서 2분기 연속 연간수익률 은행권 1위를 달성했다고 밝혔다. 금융감독원 통합연금포털 공시에 따르면 하나은행은 2025년 2분기 퇴직연금 디폴트옵션 ‘적극투자형포트폴리오2’, ‘중립투자형포트폴리오3’, ‘안정투자형포트폴리오2’가 각각 10.67%, 7.6%, 6.35%의 연간 수익률을 기록하며, 은행권에서 가장 높은 수익률을 거뒀다.하나은행은 시장 상황에 맞춘 퇴직연금 디폴트옵션 포트폴리오 구성을 위한 철저한 상품 선정 및 관리 체계를 구축해 연금의 장기 운용에 적합한 상품을 엄선해 오고 있다. 특히, 모든 상품에 대한 월별·분기별 평가 프로세스를 통해 상품 판매 후에도 지속적인 심층 모니터링 및 리밸런싱을 진행하고 있다.조영순 하나은행 연금사업단 부행장은 “이번 수상은 하나은행이 퇴직연금 고객의 소중한 자산을 안정적이고 효율적으로 운용하기 위해 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 철저한 리스크 관리와 체계적인 사후관리 역량을 쌓아 온 결과”라고 말헀다.조 부행장은 “하나은행은 지난해 업계 최초로 디폴트옵션 포트폴리오 구성 상품을 변경하는 등 고객이 투자 성향에 따라 어떠한 디폴트옵션을 선택하더라도 믿고 맡길 수 있도록 꾸준히 상품 평가와 철저한 사후관리를 병행해 왔으며, 우수한 수익률을 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 고객의 장기 수익률 제고를 최우선 가치로 삼고, 연금 시장을 선도하는 ‘연금 전문 은행’으로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 강조했다.