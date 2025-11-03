“고객과 함께 성장하는 상생 솔루션 제공”

신한은행이 퇴직연금 시장에서 15년 연속 적립금 1위를 바탕으로 새로운 도약을 준비하고 있다. 2025년 9월 말 기준 퇴직연금 적립금 49조1850억 원, 가입자 수 158만 명을 기록하며 업계 선두 자리를 굳건히 지킨 데 이어 올해는 적립금 50조 원 돌파라는 새로운 이정표를 앞두고 있다.강대오 신한은행 자산관리솔루션그룹장은 “주목할 점은 계열사 실적을 제외하고 전체 업권 1위 사업자로서의 시장 지위를 더욱 강화하고 있다는 점”이라며 “이는 단순한 규모의 우위가 아닌 실질적인 상품과 서비스 경쟁력에서 나온 결과”라고 강조했다.신한은행은 9월 말 기준 DB 16.5조, DC 14.4조, IRP 18.3조로 퇴직연금 모든 제도에서 고르게 적립금 순위 상위를 차지하며 균형 잡힌 퇴직연금 사업 포트폴리오를 운영 중이다.신한은행은 DB제도에서 공공기관과 기업 입찰에서 가장 많은 선택을 받아 왔으며, 공기업 주간사를 가장 많이 하고 있다.또한 ‘고객에게 답을 찾다’라는 고객 자산관리 원칙하에 DC와 IRP에 가입한 고객에게 워크플레이스(Workplace) WM 서비스를 제공하며, 고객 수익률 향상에 기여하고 있다.강 본부장은 “은행권 최다인 216개 ETF를 라인업해 고관여 고객들의 다양한 수요에 응답했으며, 올해 1월 ‘쏠(SOL) 나의 퇴직연금’ 서비스를 전면 개편해 비대면 ETF 매수 고도화 및 거래 접근성을 업계 최고 수준으로 개선한 결과 2025년 ETF 적립금 증가율 약 130%로 가장 높은 성장률을 보이고 있다”고 말했다.또한 올해 초 업계 최고 수준으로 퇴직연금 디지털 플랫폼인 ‘SOL 나의 퇴직연금’을 고도화했다.