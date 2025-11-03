대드론(안티드론) 특화 박람회 '2025 대한민국 대드론박람회' 청주 개최

대드론 분야 특화 박람회 '2025 대한민국 대드론박람회(KOREA C-UAS 2025)'가 오는 18일(화)부터 20일(목)까지 청주 오스코(OSCO)에서 열린다.전 세계적으로 드론에 의한 위협이 증가하고 방식도 고도화됨에 따라 대응하기 위한 연구 개발도 활발해지고 기술 수요도 급증하고 있다. 이런 상황에서 국내외 드론 대응 기술과 제품을 한자리에서 소개하며 국방, 공공, 민간의 교류와 협력을 통해 시장을 형성하고 발전적 생태계를 조성하기 위해 기획됐다.이번 행사는 (사)한국대드론산업협회가 주최하고 육군방공학교가 특별후원한다. 육군협회, 방위사업청, 육군본부, 육군 전력지원체계사업단, 경찰청, 한국원자력연구원, 경기창조경제혁신센터, 의정부시, 포천시, 김앤장 법률사무소 등도 후원으로 참여한다.전시분야는 지휘통제, 탐지, 식별, 무력화로 구성돼 대드론 체계의 전 영역을 아우른다. 다양한 군사용, 민간용 대드론 장비 및 기술을 선보인다.전시 외에도 대드론 분야 대형 컨퍼런스 'KOREA C-UAS Summit'도 3일간 함께 열린다. 드론 위협에 대응하는 최신 기술과 정책, 전략을 논의하는 컨퍼런스로 국방, 공공안보, 사회 인프라 보호, 민간 보안 등 주제를 가지고 각 분야 최고 권위자와 실무자들이 모여 실질적인 대응과 미래 발전 방향을 공유한다.주요 세션으로는, 한국대드론산업협회 이보형 부회장(前 드론작전사령관)이 주관하여 군, 국가중요시설 등 '주요 기관 별 대드론 전력화 방안'을 발표한다. 첨단기술에 대한 발표도 준비되어 있다. 육군교육사령부는 ‘차세대 탐지/식별 기술 동향’에 대해 발표한다. 다중 센서 융합, 인공지능 기반 기술 등을 소개한다. 순천향대학교도 'AI와 융합 기술이 이끄는 차세대 대드론 솔루션'을 주제로 발표한다. 한화시스템, LIG넥스원, 위우너스, 니어스랩, 파블로항공, KDT(케이디티), 옵티머스 등 주요 대드론 기업들도 발표에 참여하여 새로운 솔루션을 소개한다.육군방공학교에서는 국내외 10여 개 기업과 함께 '변화, 진화하는 위협: 대드론 방어체계의 미래'를 주제로 컨퍼런스를 진행한다. 육군 전력지원체계사업단은 ‘대드론 교육훈련 개발’을 소개한다. 한국원자력연구원은 싱가포르 공항 담당자 등을 초청하여 '스마트시티의 방패: 국가중요시설 대드론 시스템 구축 전략'을 주제로 발표한다.실제 전장에서 얻은 경험을 공유하는 특별 세션도 마련되어 있다. 분쟁지역 전문취재기자로 알려진 김영미 PD (다큐앤드뉴스코리아 대표) 주관으로 우크라이나 현역 군을 초청하여 드론에 대항하는 전술과 전략, 민간 드론을 활용한 대응 등을 들려준다. 발표뿐 아니라 현장에서 질의응답으로 진행하는 오픈 토크 형식의 대담회도 준비되어 있다.김앤장 법률사무소에서는 'K-대드론 산업 육성을 위한 법/제도적 기반 마련'을 주제로 국내 대드론 산업의 성장을 위해 규제가 어떻게 마련되어야 하는지에 대해 발표 및 논의를 진행한다.참가기업이 보유한 우수 기술과 제품을 소개하는 '신기술 발표회'도 함께 열린다. 대드론 분야 최신 기술 동향과 발전을 한눈에 조망할 수 있는 프로그램으로, 군 및 방산 관계자, 연구기관, 언론, 정책 담당자 등 다양한 산업 이해관계자들에게 기술을 소개하고 교류·협력을 활성화한다. 민간 기업이 보유한 혁신기술이 방위산업과 공공안전 분야로 확산되는 실질적 기회가 될 전망이다.한국대드론산업협회 관계자는 "이번 행사가 군, 공공기관, 민간기업이 함께 참여해 국내 대드론 산업의 협력 생태계를 강화하고, 국가 주요 인프라 보호와 공공안전 강화를 위한 실질적 논의의 장이 될 것이다"고 밝혔다. 또한 "기술 소개과 정책 논의, 비즈니스 매칭이 한자리에서 이루어지는 올인원 대드론 플랫폼으로 발전할 것이며 국내 방위산업의 신성장축으로서 대드론 분야의 산업화를 견인하겠다"고 강조했다.한편,'2025 대한민국 대드론박람회'는 개막 전인 11월 17일(월)까지 홈페이지를 통해 박람회 사전등록(무료관람신청)을 받고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com