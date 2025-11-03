10·15 대책 후 비규제 수도권 단지 관심 집중…안양 만안구 눈길

정부가 6·27 대출 규제와 9·7 공급 대책에 이어 세번째 부동산 대책을 내놓으면서, 이번 규제의 영향이 적은 지역으로 관심이 집중될 것으로 전망된다.정부는 ‘주택시장 안정화 방안’의 일환으로 서울 전역과 과천시, 광명시, 성남시(분당·중원·수정구), 수원시(영통·장안·팔달구), 안양시 동안구, 용인시 수지구, 의왕시, 하남시 등 경기 12개 지역을 조정대상지역 및 투기과열지구, 토지거래허가구역으로 지정했다.부동산 전문가들은 이번 대책 규제에서 비껴간 수도권 지역으로 수요가 몰릴 가능성이 크다고 분석했다.이번 10·15 대책으로 규제지역 내 거래는 당분간 위축될 것으로 전망되며, 이에 따라 인근 비규제 지역으로 수요가 이동할 것이라는 분석이 나온다. 경기 안양 만안, 고양 덕양, 의정부, 남양주, 용인 기흥, 구리 등이 주요 후보지로 꼽힌다. 규제지역은 투자자의 갭투자가 어려워지고 높은 취득세율이 적용되는 데다, 실수요자들도 대출 한도가 크게 줄어 매매에 적극 나서기 쉽지 않은 상황이기 때문이다.이런 가운데, 만안구 안양동 일원에서 상록지구 주택재개발정비사업을 통해 공급되는 ‘안양자이 헤리티온’이 주목받는다.‘안양자이 헤리티온’은 지하 5층~지상 최고 29층 17개 동, 총 1,716가구 규모의 대단지로 조성된다. 이 중 조합원 및 임대물량 등을 제외한 전용면적 49~101㎡ 639가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 가구수는 △49㎡ 164가구 △59㎡ 404가구 △76㎡ 39가구 △84㎡ 25가구 △101㎡ 7가구 등 중소형 위주로 공급된다.도보 거리에 수도권 1호선 명학역이 위치한 역세권 입지로 가산디지털단지역을 비롯해 서울역, 용산역, 시청역 등의 주요 업무지역으로 환승 없이 한 번에 도달 가능하다. 한 정거장 거리인 안양역과 금정역에 각각 월곶판교선과 GTX-C 노선이 계획돼 있다.단지 남측 도보권에 명학초가 있으며, 성문중, 성문고 등의 각급 학교도 걸어서 통학할 수 있다. 인근에 지역 내 선호도 높은 신성중, 신성고도 위치해 있다. 여기에 평촌학원가도 차량으로 쉽게 이동할 수 있다. 또한, 단지 남측으로 수리산이 접해 있어 쾌적한 주거환경은 물론 수리산 조망(일부가구)이 가능하다. 안양천 수변 산책로, 명학공원 등의 공원시설도 주변에 많다.안양자이 헤리티온은 차별화된 상품성도 갖출 예정이다. 남향 중심으로 단지를 배치하고 엘리시안 가든, 힐링가든, 웰컴가든 등을 조성해 쾌적한 공원형 아파트로 구현했다. 클럽클라우드에는 스카이라운지를 비롯해 힐링라운지, PDR룸, 스카이홀 등이 들어섰다.여기에 단지 내 마련되는 커뮤니티센터인 클럽 자이안의 경우 골프연습장, 스크린골프, 피트니스클럽, GX룸, 탁구장, 카페라운지/북카페, 필라테스, 사우나, 독서실, 오픈스터디, 키즈카페, 다목적실 등의 스포츠·교육·문화 등을 아우르는 다채로운 시설들로 채워진다. 게스트하우스 별도로 조성돼 손님을 위한 숙소나 파티장소 등으로 다양하게 활용할 수 있다.견본주택은 경기도 안양시 만안구 안양동 일원에서 11월 중 개관할 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com