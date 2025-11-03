10.15대책 규제 피한 주거형 오피스텔 ‘풍선효과’ 확산

정부의 ‘10.15 부동산 대책’ 발표 이후 주거형 오피스텔로 수요가 빠르게 몰리면서 이른바 ‘풍선효과’가 확산되고 있다. 아파트를 중심으로 대출·청약 규제가 한층 강화되자 상대적으로 진입장벽이 낮은 오피스텔이 대체 주거 및 투자처로 부상한 것이다.10.15대책은 서울 전역과 경기 주요 지역을 조정대상지역·투기과열지구로 확대 지정하고, 주택가격 구간별로 주택담보대출 한도를 차등 축소하는 등 고강도 규제를 담고 있다. 하지만 이 규제는 ‘주택법’ 적용을 받는 아파트에 한정돼, 주거형 오피스텔은 적용 대상에서 제외된다. 이에 따라 실수요자와 투자자 모두 규제를 피한 오피스텔 시장으로 눈을 돌리는 모습이다.이 같은 흐름은 수도권을 넘어 지방광역시로도 번지고 있다. 한국부동산원의 ‘오피스텔가격동향조사’에 따르면 9월 기준 전국 오피스텔 수익률은 5.60%로 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 특히 대전은 7.85%로 전국 시·도 중에서 가장 높은 수익률을 기록해 눈길을 끈다.오피스텔 중에서도 주거형 오피스텔은 인기가 더 높다. 아파트와 동일한 주거 설계와 커뮤니티 시설을 갖춰 아파트의 훌륭한 대안으로 자리매김하고 있기 때문이다. 게다가 청약통장이 필요 없고, 재당첨 제한이나 자금조달계획서 제출 의무 등도 적용되지 않는다. 대출 규제에서도 자유로워 자금 마련이 비교적 수월하다는 장점이 있다.대전광역시 서구 탄방동 일원에서 공급되는 ‘힐스테이트 둔산’이 최근 인기 단지로 떠오르고 있는 것도 같은 이유다. 단지는 지하 7층~지상 최고 37층 4개동, 전용면적 84㎡의 주거형 오피스텔 600실로 공급되며 대전 둔산 최중심에서 누리는 프리미엄 라이프를 제공한다.무엇보다 눈길을 끄는 것은 압도적으로 우수한 입지다. 단지 인근으로 롯데백화점 대전점, 갤러리아백화점 타임월드점, 이마트 둔산점, 메가박스와 CGV, 을지대학병원, 탄탄병원, 대전자생한방병원 등 생활편의 시설이 밀집해 있다. 보라매공원, 샘머리공원 등 녹지도 풍부하다.단지 주변에는 탄방초, 둔산초, 문정초를 비롯해 탄방중, 충남고, 둔산여고 등 명문 초·중·고가 밀집해 있으며, 대전의 대치동이라 불리는 ‘대전 사교육 1번지’ 둔산·탄방동 학원가도 인접한다.또한 대전 도시철도 1호선 탄방역과 시청역에 인접한 더블역세권 단지로 계룡로와 한밭대로 등을 통해 경부고속도로 진입이 수월하며 차량 이동을 통한 시외 접근성이 편리하다.아파트 못지않은 평면과 다양한 특화설계도 장점이다. 단지는 남향 위주 배치로 채광 및 조망권이 우수하며, 선호도가 높은 판상형 위주 설계와 기존 아파트 평균 천장고 2.3m보다 높은 약 2.55m의 천장고 설계로 세대 내 주거 쾌적성을 극대화했다.특히 일부 테라스 타입(84E1-T, 84E2-T)은 테라스 천장고를 최대 5.5m로 높여 다양한 공간 연출이 가능하며, 뛰어난 개방감을 자랑한다. 테라스가 적용된 주택형에는 일반 난간이 아닌 강화 유리난간을 설계해 막힘 없는 조망권과 개방감을 누릴 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com