손끝 정성에 올해도 예약 매진…현대백화점 ‘해리의 크리스마스 공방’

현대백화점이 또 한 번 겨울의 마법을 펼친다. 11월 1일부터 압구정본점과 더현대 서울 등 전국 점포에서 시작된 ‘해리의 크리스마스 공방(Atelier de Noël)’은 ‘손의 온기’와 ‘정성의 과정’을 주제로 한 올겨울 대표 프로젝트다.그 중 크리스마스 시즌 ‘인증샷 명소’로 인기를 끈 더현대 서울이 내건 테마는 “ATELIER DE NOËL; made with love(사랑을 듬뿍 담은 크리스마스 공방)”다. 산타와 루돌프, 엘프가 감기에 걸려 아이들에게 선물을 전하지 못하게 되자, 해리가 대신 나서 크리스마스를 완성한다는 이야기로 따뜻한 서사를 풀어낸다.이번 연출은 ‘클릭 한 번이면 무엇이든 도착하는 시대’에 던지는 작은 질문에서 출발했다. 손으로 직접 만들고, 느리게 마음을 전하던 시간의 가치를 되돌아보게 하는 기획이다. 손으로 만든 공방과 정성스레 꾸며진 마을 곳곳에서 관람객들은 해리의 여정을 직접 체험하며, 오래된 크리스마스의 설렘을 다시 느낄 수 있다.우선, 눈 내린 마을을 연상시키는 코티지 형태로 꾸며진 이곳은 ‘산타의 집’, ‘편지공방’, ‘선물공방’, ‘포장공방’, ‘루돌프의 집’ 등 다섯 개의 테마 공간과 ‘해리의 선물상점’으로 구성된다. 관람객은 해리의 여정을 따라가듯 스토리 속을 거닐며, 마치 크리스마스 동화 속 한 장면에 들어온 듯한 몰입감을 느낄 수 있다.관람객은 해리가 크리스마스를 완성해 가는 여정을 따라가듯 스토리를 체험할 수 있다. 이번 전시는 사전 예약제를 통해 운영되며, 지난달 23일 진행된 1차 네이버 예약에서는 동시 접속자 4만5000명이 몰려 30분 만에 전석이 마감될 정도로 높은 관심을 모았다.첫 번째 공간 ‘산타의 집’은 이번 이야기의 출발점이다. 포인세티아와 레드베리 장식이 반짝이는 입구를 지나면, 벽난로와 낡은 여행책, 오래된 신발이 놓인 산타의 거실이 펼쳐진다. ‘세상을 여행하는 철학자 산타’라는 설정에 맞게, 곳곳에 그가 남긴 흔적이 담겨 있다.이어지는 ‘편지공방’에서는 부엉이를 통해 아이들의 편지가 산타에게 전해지는 장면이 펼쳐진다. 해리가 직접 손으로 답장을 쓰는 모습이 따뜻한 감동을 전한다. ‘선물공방’은 가장 인기 있는 포토존이다. 해리와 엘프들이 호두까기 인형을 만들고 미니 기차가 선물을 나르는 장면은 어린이뿐 아니라 어른의 동심까지 자극한다. 솔방울로 꾸며진 외벽은 ‘변치 않는 사랑’을 상징한다.‘포장공방’은 정성과 손길의 미학을 담았다. 약 1,000개의 선물상자와 수작업 리본으로 가득 찬 이곳은 완벽한 형태보다 ‘마음의 온기’를 강조한다. 마지막 ‘루돌프의 집’은 오렌지와 시나몬 향으로 채워진 휴식의 공간으로, 해리가 크리스마스를 완성하기 전 머무는 오두막을 형상화했다.이번 연출의 중심에는 ‘수작업의 힘’이 있다. 엘프의 손글씨로 완성된 편지 1,000장, 전 세계에서 모은 빈티지 장난감 1,000점, 그리고 세밀하게 조형된 미니어처 마을까지—모든 요소가 사람의 손끝에서 만들어졌다. 공기 중에 떠다니는 편지, 조명 아래 빛나는 장난감 하나하나가 ‘사람이 만든 예술’의 가치를 전한다. 현대백화점 관계자는 “디지털 시대일수록 손끝의 온기와 정성 어린 교감이 더 절실해진다”며 “이번 전시가 고객들에게 ‘따뜻함을 만드는 기쁨’을 전할 수 있길 바란다”고 말했다.이번 테마를 기념해 현대백화점은 ‘2025 크리스마스 PB 에디션’을 함께 출시했다. 대표 상품은 엘프 복장을 입은 ‘해리 곰인형 리미티드 에디션’으로, 모자와 망토를 두른 귀여운 모습이 특징이다. 이외에도 키링, 머그컵, 엽서, 오너먼트 등 약 60여 종의 소품이 선보이며, 모두 ‘손으로 만든 선물’ 콘셉트를 이어받아 따뜻한 감성을 담았다.