레고랜드, 연말 맞이 ‘윈터 플래시 세일’ 오픈…최대 45% 할인

레고랜드 코리아 리조트가 연말과 크리스마스 시즌을 앞두고 ‘윈터 플래시 세일’을 실시한다고 4일 밝혔다. 11월 7일 오후 2시부터 14일 오후 9시까지 단 8일간 진행되는 이번 이벤트는 파크 1일 이용권과 호텔 숙박권을 특별 할인된 가격에 제공한다.이번 세일 기간 동안 레고랜드 파크 1일 이용권은 성인·어린이 구분 없이 45% 할인된 가격에 레고랜드 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다. 구매자는 11월 21일부터 내년 12월 31일까지 원하는 날짜에 별도의 예약 없이 입장 가능하며, 화려한 크리스마스 장식과 다양한 겨울 이벤트를 즐길 수 있다.레고랜드 호텔도 같은 기간 최대 30% 할인된 ‘어썸 조식 패키지’를 선보인다. 킹덤·프렌즈·닌자고 등 인기 테마 객실과 함께 성인 2명, 어린이 3명 조식이 포함된 상품으로, 20만200원부터 예약할 수 있다. 투숙 기간은 11월 10일부터 2025년 12월 31일까지로, 크리스마스 키즈 뮤지컬 공연과 크리에이티브 워크숍 등 가족 단위 고객을 위한 프로그램도 마련된다.레고랜드 코리아 리조트 관계자는 “설렘 가득한 크리스마스와 연말 분위기를 만끽할 수 있도록 이번 ‘윈터 플래시 세일’을 준비했다”며 “합리적인 가격으로 레고랜드를 찾는 가족 모두가 행복한 추억을 쌓길 바란다”고 말했다.한편, 레고랜드 코리아 리조트는 강원도 춘천 중도에 위치한 국내 첫 글로벌 테마파크로, 40여 개 놀이기구와 쇼, 7개 테마존, 154개의 레고 테마 객실을 갖춘 호텔로 구성돼 있다.자세한 세일 정보는 레고랜드 공식 홈페이지와 인스타그램, 페이스북, 블로그 등 공식 채널에서 확인할 수 있다.